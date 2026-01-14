Παρτίζαν - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται απόψε (14/01) στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτίζαν για την 22η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, επιστρέφουν οι Φρανκ Νιλικίνα και Σακίλ ΜακΚίσικ ενώ εκτός θα είναι ο Μόντε Μόρις. Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχει ο Ταϊρίκ Τζόουνς κατόπιν συμφωνίας των δύο ομάδων.

Από την ομάδα του Πενιαρόγια, θα απουσιάσει ο ο Σέικ Μίλτον, που έσπασε το αριστερό του χέρι. Εκτός μάχης επίσης οι Τζαμπάρι Πάρκερ, Στέρλινγκ Μπράουν, Κάρλικ Τζόουνς και ο Μάριο Νάκιτς.