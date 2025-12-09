Παρτίζαν: «Παγωμάρα» με Μπίσλι

Την περασμένη Κυριακή διέρρευσε η φήμη ότι η Παρτίζαν ετοιμάζεται να ρίξει πραγματική βόμβα στην Euroleague με την απόκτηση του NBAer, Μαλίκ Μπίσλι!

Όπως δείχνουν τα πράγματα θα μείνει όνειρο... θερινής νυκτός για τους φίλους της σερβικής ομάδας, με τον ίδιο τον παίκτη να ρίχνει «άκυρο» και μάλιστα με επιθετικό τρόπο!

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr