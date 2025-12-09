Παρτίζαν: «Παγωμάρα» με Μπίσλι

Την περασμένη Κυριακή διέρρευσε η φήμη ότι η Παρτίζαν ετοιμάζεται να ρίξει πραγματική βόμβα στην Euroleague με την απόκτηση του NBAer, Μαλίκ Μπίσλι!
Όπως δείχνουν τα πράγματα θα μείνει όνειρο... θερινής νυκτός για τους φίλους της σερβικής ομάδας, με τον ίδιο τον παίκτη να ρίχνει «άκυρο» και μάλιστα με επιθετικό τρόπο!
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Νέα κλιμάκωση από τους αγρότες με αποκλεισμούς λιμανιών: Χάρτης με τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα
- «Μου έχουν πει ότι δεν τους κάνω, επειδή φαίνομαι πιο νέα»: Η Τζωρτζίνα Λιώση στο Reader
- Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης - Ποιος μπαίνει στη θέση του στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα»
- Βαλάντης: Η στιγμή που εκνευρίζεται με τους μουσικούς του και φτύνει στη σκηνή
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.