Παρτίζαν: «Παγωμάρα» με Μπίσλι

Αν και η Παρτίζαν φέρεται να έχει χτυπήσει την πόρτα του Μαλίκ Μπίσλι για το μεγάλο «μπαμ», κάτι τέτοιο φαντάζει αρκετά μακριά σύμφωνα με τον ίδιο τον παίκτη!

Μαλίκ Μπίσλι
O Μαλίκ Μπίσλι | Getty Images
Την περασμένη Κυριακή διέρρευσε η φήμη ότι η Παρτίζαν ετοιμάζεται να ρίξει πραγματική βόμβα στην Euroleague με την απόκτηση του NBAer, Μαλίκ Μπίσλι!

Όπως δείχνουν τα πράγματα θα μείνει όνειρο... θερινής νυκτός για τους φίλους της σερβικής ομάδας, με τον ίδιο τον παίκτη να ρίχνει «άκυρο» και μάλιστα με επιθετικό τρόπο!

