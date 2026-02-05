Παρτιζάν – Παναθηναϊκός 78-62: Διασυρμός στο Βελιγράδι

Τα αγωνιστικά προβλήματα που έκρυψε ο Παναθηναϊκός κάτω από το... glass floor του Telecom Center Athens στην προηγούμενη αγωνιστική, χάρη στην υπερπροσπάθεια των Σλούκα και Γκραντ, βγήκαν στην επιφάνεια στο Βελιγράδι και μοιραία οι «πράσινοι» συνετρίβησαν!

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε με 78-62 από την Παρτιζάν, για την 27η αγωνιστική της Euroleague και είδε το ρεκόρ της να υποχωρεί σε 16-11, όπερ σημαίνει ότι πάλι... παίζεται η παραμονή της στην εξάδα! Στον αντίποδα, οι Σέρβοι επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 9-18.

Μετά το πρώτο αναγνωριστικό δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός... κατέρρευσε σε όλους τους τομείς, δίνοντας την ευκαιρία στην Παρτιζάν να κυριαρχήσει στο παρκέ και στο 31΄ να «κλειδώσει» τη νίκη, όταν και ξέφυγε με +26 (68-42).

Και πως άλλωστε να μην επέλθει η «πράσινη αποσύνθεση», όταν ο αρχηγός του «τριφυλλιού» Κώστας Σλούκας έμεινε στους 4 πόντους με 3 ασίστ και ο Τζέριαν Γκραντ επίσης στους 4 πόντους. Το χειρότερο για τον Αμερικανό ήταν ότι στο 33΄ έκατσε οριστικά στον πάγκο με τραυματισμό στο χέρι.

Όσο για την αγωνιστική... σύγχυση που είχε ο Παναθηναϊκός στο αποψινό ματς, αυτή αποτυπώθηκε στην κίνηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου στο 29΄, όταν και αποβλήθηκε επειδή... έσπρωξε με τον ώμο του τον Λάκιτς, τη στιγμή που ο τελευταίος πανηγύριζε.

Μοναδικός... διψήφιος στο «πράσινο στρατόπεδο» των 20 λαθών και των μόλις 4 εύστοχων τρίποντων σε 19 προσπάθειες, ο Τι Τζέι Σορτς με 21 πόντους. Από την Παρτιζάν ξεχώρισε ο Κάμερον Πέιν με 18 πόντους, ενώ από 16 πρόσθεσαν οι Άιζακ Μπόνγκα και Στέρλινγκ Μπράουν.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-33, 66-42, 78-62