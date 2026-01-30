Πασκουάλ: «Είναι απίθανο να κερδίσεις έτσι»

Η Μπαρτσελόνα γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ωστόσο διατήρησε το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας, χάρη στο καλάθι του Γιαν Βέσελι at the buzzer.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τσάβι Πασκουάλ ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: «Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι στην Αθήνα ξανά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είναι ένα παιχνίδι εύκολο στην ανάγνωση. Είχαμε 20 λάθη και επιτρέψαμε 15 επιθετικά ριμπάουντ. Είναι απίθανο να κερδίσεις έτσι. Στην τρίτη περίοδο δεν κάναμε κανένα λάθος και επιστρέψαμε στο παιχνίδι. Στο τέταρτο δεκάλεπτο κάναμε λάθη και πάλι και ο Ολυμπιακός βρήκε πόντους στον αιφνιδιασμό. Ήταν εύκολη η ανάγνωση του αγώνα».

