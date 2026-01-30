Μενού

Πασκουάλ: «Είναι απίθανο να κερδίσεις έτσι»

Ο Τσάβι Πασκουάλ στάθηκε στα λάθη της Μπαρτσελόνα στο τέταρτο δεκάλεπτο που έδωσαν την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να βρει πόντους στον αιφνιδιασμό.

Reader symbol
Newsroom
Τσάβι Πασκουάλ
Ο Τσάβι Πασκουάλ | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Η Μπαρτσελόνα γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ωστόσο διατήρησε το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας, χάρη στο καλάθι του Γιαν Βέσελι at the buzzer.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τσάβι Πασκουάλ ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: «Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι στην Αθήνα ξανά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είναι ένα παιχνίδι εύκολο στην ανάγνωση. Είχαμε 20 λάθη και επιτρέψαμε 15 επιθετικά ριμπάουντ. Είναι απίθανο να κερδίσεις έτσι. Στην τρίτη περίοδο δεν κάναμε κανένα λάθος και επιστρέψαμε στο παιχνίδι. Στο τέταρτο δεκάλεπτο κάναμε λάθη και πάλι και ο Ολυμπιακός βρήκε πόντους στον αιφνιδιασμό. Ήταν εύκολη η ανάγνωση του αγώνα».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ