Παυλίδης: Αποθέωση από την A Bola για τον «Έλληνα Θεό»

Ο Έλληνας επιθετικός με δικό του γκολ έδωσε τη νίκη στη Μπενφίκα (2-1) επί της Νασιονάλ Μαδέιρα και η περίφημη A Bola τον χαρακτήρισε «Έλληνα Θεό».

Βαγγέλης Παυλίδης
Ο Βαγγέλης Παυλίδης | Shutterstock
Ακόμη ένα παιχνίδι, ακόμη ένα γκολ για τον Βαγγέλη Παυλίδη με τα χρώματα της Μπενφίκα. Ο Έλληνας επιθετικός ήταν εκείνος που σκόραρε στις καθυστερήσεις του αγώνα με τη Νασιονάλ Μαδέιρα (29/11) για να υπογράψει την ανατροπή (2-1) της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο 27χρονος διεθνής έφτασε τα 10 γκολ στην πορτογαλική λίγκα και συνολικά τα 16 σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «Αετών», κερδίζοντας δικαιολογημένα την αποθέωση της A Bola.

