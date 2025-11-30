Παυλίδης: Αποθέωση από την A Bola για τον «Έλληνα Θεό»

Ακόμη ένα παιχνίδι, ακόμη ένα γκολ για τον Βαγγέλη Παυλίδη με τα χρώματα της Μπενφίκα. Ο Έλληνας επιθετικός ήταν εκείνος που σκόραρε στις καθυστερήσεις του αγώνα με τη Νασιονάλ Μαδέιρα (29/11) για να υπογράψει την ανατροπή (2-1) της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο 27χρονος διεθνής έφτασε τα 10 γκολ στην πορτογαλική λίγκα και συνολικά τα 16 σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «Αετών», κερδίζοντας δικαιολογημένα την αποθέωση της A Bola.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr