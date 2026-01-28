Μενού

Παυλίδης: Το ποσό-«μαμούθ» που ζήτησε η Μπενφίκα και έκανε την Αλ Χιλάλ να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αποτελεί ένα από τα βαριά όπλα της Μπενφίκα και αυτό φάνηκε από τις διαπραγματεύσεις με την Αλ Χιλάλ για την πώληση του.

Reader symbol
Newsroom
Vaggelis Pavlidis
Ο φορ της Εθνικής, Βαγγέλης Παυλίδης | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
  • Α-
  • Α+

Η Αλ Χιλάλ είχε δείξει το έντονο ενδιαφέρον της για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση καθώς ήδη φέτος μετράει 26 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Για τους «αετούς» ο Έλληνας στράικερ αποτελεί ένα βασικό γρανάζι στον σύλλογο και αυτό επιβεβαιώθηκε από το πώς κύλησαν η διαπραγματεύσεις με την αραβική ομάδα. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που αποκάλυψε το ενδιαφέρον, Σάσα Ταβολιέρι, οι Πορτογάλοι ζήτησαν ένα τεράστιο ποσό για να πουλήσουν τον διεθνή φορ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ