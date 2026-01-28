Παυλίδης: Το ποσό-«μαμούθ» που ζήτησε η Μπενφίκα και έκανε την Αλ Χιλάλ να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις

Η Αλ Χιλάλ είχε δείξει το έντονο ενδιαφέρον της για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση καθώς ήδη φέτος μετράει 26 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Μπενφίκα.
Για τους «αετούς» ο Έλληνας στράικερ αποτελεί ένα βασικό γρανάζι στον σύλλογο και αυτό επιβεβαιώθηκε από το πώς κύλησαν η διαπραγματεύσεις με την αραβική ομάδα. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που αποκάλυψε το ενδιαφέρον, Σάσα Ταβολιέρι, οι Πορτογάλοι ζήτησαν ένα τεράστιο ποσό για να πουλήσουν τον διεθνή φορ.
