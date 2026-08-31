Παύλος Μαρινάκης για την υπόθεση Φαλ: «Αν έχει τελέσει ποινικό αδίκημα, θα το κρίνει η δικαιοσύνη»

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για την υπόθεση του Μουστάφα Φαλ και το θέμα με την ελληνική ιθαγένεια.

Θυμίζουμε η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση στις 28/08 σχετικά με το δημοσίευμα που αφορά την ελληνοποίηση του πρώην παίκτη της ομάδας και νυν του Παναθηναϊκού.

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