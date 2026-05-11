Μενού

«Πεδίο μάχης» το London Stadium: Πανηγύρισαν σε λάθος εξέδρα και τους έριξαν από τις σκάλες

Νίκη Άρσεναλ με ξύλο και συλλήψεις! Οπαδοί της πανηγύρισαν σε λάθος κερκίδα και το γήπεδο έγινε... ρινγκ.

Reader symbol
Newsroom
Οπαδικό επεισόδιο
Οπαδικό επεισόδιο | Instagra / @apehuncho_
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η Άρσεναλ απέδρασε με το χρυσό 0-1 από την έδρα της Γουέστ Χαμ, όμως το γκολ του Λεάντρο Τροσάρ στο 83' ήταν η αφορμή για να μετατραπεί το «London Stadium» σε ρινγκ. Δεκάδες φίλοι των «Κανονιέρηδων», που κάθονταν ινκόγκνιτο στις εξέδρες των γηπεδούχων, «προδόθηκαν» από τους πανηγυρισμούς τους και εκδιώχθηκαν βίαια από τους οπαδούς των «Σφυριών».

Το φινάλε ήταν θρίλερ, με το VAR να ακυρώνει γκολ ισοφάρισης της Γουέστ Χαμ στο 90+5', την ώρα που οι συμπλοκές στις κερκίδες ανάγκαζαν την αστυνομία σε τέσσερις συλλήψεις.

Δύο άνδρες συνελήφθησαν για επιθέσεις, ένας έφηβος για ρατσιστική συμπεριφορά και ένας 31χρονος για κατοχή ουσιών, σε μια βραδιά όπου το ποδόσφαιρο πέρασε, δυστυχώς, σε δεύτερη μοίρα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ