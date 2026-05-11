«Πεδίο μάχης» το London Stadium: Πανηγύρισαν σε λάθος εξέδρα και τους έριξαν από τις σκάλες

Η Άρσεναλ απέδρασε με το χρυσό 0-1 από την έδρα της Γουέστ Χαμ, όμως το γκολ του Λεάντρο Τροσάρ στο 83' ήταν η αφορμή για να μετατραπεί το «London Stadium» σε ρινγκ. Δεκάδες φίλοι των «Κανονιέρηδων», που κάθονταν ινκόγκνιτο στις εξέδρες των γηπεδούχων, «προδόθηκαν» από τους πανηγυρισμούς τους και εκδιώχθηκαν βίαια από τους οπαδούς των «Σφυριών».

Το φινάλε ήταν θρίλερ, με το VAR να ακυρώνει γκολ ισοφάρισης της Γουέστ Χαμ στο 90+5', την ώρα που οι συμπλοκές στις κερκίδες ανάγκαζαν την αστυνομία σε τέσσερις συλλήψεις.

Δύο άνδρες συνελήφθησαν για επιθέσεις, ένας έφηβος για ρατσιστική συμπεριφορά και ένας 31χρονος για κατοχή ουσιών, σε μια βραδιά όπου το ποδόσφαιρο πέρασε, δυστυχώς, σε δεύτερη μοίρα.