«Περιμένω έξτρα πτήσεις για το ματς Ελλάδα - Τουρκία» δήλωσε ο Αταμάν

Έξτρα πτήσεις για το ματς Ελλάδα - Τουρκία ζήτησε ο Εργκίν Αταμάν.

Ο Εργκίν Αταμάν
Πανηγυρισμοί από τον προπονητή του Παναθηναϊκού | EUROKINISSI / KLODIAN LATO
Ο Εργκίν Αταμάν, λίγη ώρα μετά την ενημέρωση για την κατάσταση του Τσέντι Όσμαν, που δεν ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξη, προχώρησε σε δηλώσεις ζητώντας από τις αεροπορικές εταιρείες της Τουρκίας να προσθέσουν έξτρα πτήσεις για τη Ρίγα, ώστε να γεμίσει το γήπεδο με Τούρκους φιλάθλους στον ημιτελικό αγώνα με την Ελλάδα.

Όπως ανακοινώθηκε, ο Αταμάν ενημερώθηκε ότι και στην Ελλάδα υπήρξε αντίστοιχο αίτημα για πτήσεις τσάρτερ και δήλωσε: «Περιμένω από τις αεροπορικές μας εταιρείες να οργανώσουν επιπλέον πτήσεις για τη Ρίγα, έτσι ώστε να έχουμε τη στήριξη πολλών φιλάθλων μας από την Τουρκία στον αγώνα αυτό. Θα αντιμετωπίσουμε την Ελλάδα σε έναν ιστορικό ημιτελικό. Η παρουσία των φιλάθλων μας είναι πολύ σημαντική».

 

