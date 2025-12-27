Περίπατος για Ηρακλή, πήραν τα ντέρμπι ΑΕΚ, Μύκονος: Τα highlights των αγώνων

Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι τετράδας. Η Ένωση νίκησε τον Άρη με 82-76 (Κατσίβελης 17, Γκρέι 15 - Τζόουνς 19, Νουά 17) και απομακρύνθηκε στη βαθμολογία έχοντας πλέον δύο νίκες περισσότερες. Οι Θεσσαλονικείς ωστόσο έχουν παράπονα από τις αποφάσεις των διαιτητών.
Η ΑΕΚ θα κλείσει το 2025 στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, ενώ ο Άρης βρίσκεται στην 5η θέση ισόβαθμος με Ηρακλή και Μύκονο που συνέχισαν με νίκες στην 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Στη Θεσσαλονίκη, ο Ηρακλής έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον Πανιώνιο που παραμένει ουραγός και με την εικόνα του να μην βελτιώνεται καθόλου. Ο «Γηραιός» επικράτησε με 80-66 (Ράιτ Φόρμαν 21, Σμιθ 13 - Τσαλμπούρης, Γουάτσον 15) και συνεχίζει την ανοδική του πορεία στο πρωτάθλημα.
Τέλος, στο νησιωτικό ντέρμπι η Μύκονος επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας μέσα στη Ρόδο του Κολοσσού με 97-83 (Ρέι 23, Χέσον 19 - Γκάουντλοκ 18, Μακ 17). Πλέον οι νεοφώτιστοι έχουν απομακρυνθεί με τέσσερις νίκες από τη ζώνη του υποβιβασμού ενώ πλέον είναι φαβορί και για μία θέση στο Final-8 του κυπέλλου.
12η αγωνιστική: Πρόγραμμα και αποτελέσματα
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου
Κολοσσός - Μύκονος 83-97
ΑΕΚ - Άρης 82-76
Παναθηναϊκός - Ηρακλής 80-66
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου
Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 13:00
Περιστέρι - Προμηθέας 16:00
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου
Μαρούσι - Παναθηναϊκός 18:30
Η κατάταξη της Stoiximan GBL
1. Ολυμπιακός 11-0
2. Παναθηναϊκός 9-1
3. ΠΑΟΚ 8-2
4. ΑΕΚ 7-4
5. Άρης 5-6
6. Μύκονος 5-6
7. Ηρακλής 5-6
8. Προμηθέας 5-5
-----------------------
9. Περιστέρι 5-5
10. Καρδίτσα 4-6
11. Μαρούσι 2-8
12. Κολοσσός 2-9
-----------------------
13. Πανιώνιος 1-11
