Περίπατος για Ηρακλή, πήραν τα ντέρμπι ΑΕΚ, Μύκονος: Τα highlights των αγώνων

Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι τετράδας. Η Ένωση νίκησε τον Άρη με 82-76 (Κατσίβελης 17, Γκρέι 15 - Τζόουνς 19, Νουά 17) και απομακρύνθηκε στη βαθμολογία έχοντας πλέον δύο νίκες περισσότερες. Οι Θεσσαλονικείς ωστόσο έχουν παράπονα από τις αποφάσεις των διαιτητών.

Η ΑΕΚ θα κλείσει το 2025 στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, ενώ ο Άρης βρίσκεται στην 5η θέση ισόβαθμος με Ηρακλή και Μύκονο που συνέχισαν με νίκες στην 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Στη Θεσσαλονίκη, ο Ηρακλής έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον Πανιώνιο που παραμένει ουραγός και με την εικόνα του να μην βελτιώνεται καθόλου. Ο «Γηραιός» επικράτησε με 80-66 (Ράιτ Φόρμαν 21, Σμιθ 13 - Τσαλμπούρης, Γουάτσον 15) και συνεχίζει την ανοδική του πορεία στο πρωτάθλημα.

Τέλος, στο νησιωτικό ντέρμπι η Μύκονος επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας μέσα στη Ρόδο του Κολοσσού με 97-83 (Ρέι 23, Χέσον 19 - Γκάουντλοκ 18, Μακ 17). Πλέον οι νεοφώτιστοι έχουν απομακρυνθεί με τέσσερις νίκες από τη ζώνη του υποβιβασμού ενώ πλέον είναι φαβορί και για μία θέση στο Final-8 του κυπέλλου.

12η αγωνιστική: Πρόγραμμα και αποτελέσματα

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Κολοσσός - Μύκονος 83-97

ΑΕΚ - Άρης 82-76

Παναθηναϊκός - Ηρακλής 80-66

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 13:00

Περιστέρι - Προμηθέας 16:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

Μαρούσι - Παναθηναϊκός 18:30

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 11-0

2. Παναθηναϊκός 9-1

3. ΠΑΟΚ 8-2

4. ΑΕΚ 7-4

5. Άρης 5-6

6. Μύκονος 5-6

7. Ηρακλής 5-6

8. Προμηθέας 5-5

-----------------------

9. Περιστέρι 5-5

10. Καρδίτσα 4-6

11. Μαρούσι 2-8

12. Κολοσσός 2-9

-----------------------

13. Πανιώνιος 1-11