Περιστέρι - Άρης μπάσκετ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η 5η θέση της βαθμολογίας παίζεται, ουσιαστικά, σήμερα στο Περιστέρι εκεί που η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Άρη σε εξ αναβολής αγώνα για τη 15η αγωνιστική της Stoixman GBL. Η αναμέτρηση Περιστέρι - Άρης κάνει τζάμπολ στις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ERTSPORTS 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

«Είμαστε έτοιμοι για το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος και θέλουμε να παρουσιαστούμε σοβαροί και αποφασισμένοι, ώστε να κλείσουμε με μια σημαντική νίκη τη regular season» δήλωσε ο σέντερ του Περιστερίου, Δημήτρης Κακλαμανάκης για την συνάντηση με τον Άρη.

«Εμείς δίνουμε τον τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας αγώνα, σε διάστημα οκτώ ημερών. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε μεγάλα αποθέματα ενέργειας, ειδικά στον αμυντικό τομέα, ώστε να επιβάλλουμε το δικό μας παιχνίδι. Σ’ αυτό, καθοριστικοί παράγοντες θα αποδειχτούν ο έλεγχος των ριμπάουντ και η αποφυγή των λαθών, ώστε να μη δώσουμε τρανζίσιον παιχνίδι στον αντίπαλο. Θέλουμε να κλείσουμε την κανονική περίοδο με δύο νίκες, ώστε να καταλάβουμε την υψηλότερη δυνατή θέση εν όψει των πλέι οφ» ανέφερε ο άμεσος συνεργάτης του Ιγκόρ Μίλισιτς στον Άρη, Χρήστος Χασανίδης.