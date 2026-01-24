Περιστέρι - Καρδίτσα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο Περιστέρι συνεχίζεται σήμερα η 16η αγωνιστικής στη Stoiximan GBL, εκεί που η τοπική ομάδα υποδέχεται την Καρδίτσα με τις δύο ομάδες να είναι ισόβαθμες και να θέλουν βαθμολογική ανάσα. Η αναμέτρηση Περιστέρι - Καρδίτσα κάνει τζάμπολ στις 18:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι ΕRTSPORTS 1.

Το Περιστέρι αγνοεί τη νίκη από τις 6 Δεκεμβρίου όταν επιβλήθηκε εντός έδρας του Αμαρουσίου και καθώς έκτοτε μέτρησε πέντε διαδοχικές ήττες. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σερί ηττών στο οποίο υποχρεώθηκαν οι «κυανοκίτρινοι» από την περίοδο 2018-19 όταν και επέστρεψαν στη Stoiximan GBL. Το Περιστέρι πάντως έχει ισορροπημένο απολογισμό στο «Ανδρέας Παπανδρέου» μετρώντας τρεις νίκες και τρεις ήττες, οι δύο τελευταίες από τις οποίες ήταν στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και τον Προμηθέα Πάτρας.



Από ένα σερί ηττών προέρχεται και η Καρδίτσα καθώς έχασε στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της στη Stoiximan GBL, με τελευταίο αυτό απέναντι στην ΑΕΚ. Η θεσσαλική ομάδα πλέον είναι η μόνη που δεν έχει πανηγυρίσει νίκη μακριά από το γήπεδο της αφού μετράει έξι ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια ως φιλοξενούμενη. Έτσι ο συνολικός, εκτός έδρας, απολογισμός της τετραετίας της στην κατηγορία έφτασε πια στο 4-37.

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Προμηθέας - Άρης 16:00

Μύκονος - Ηρακλής 16:00

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 18:15

Περιστέρι - Καρδίτσα 18:15

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Κολοσσός - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Μαρούσι 16:00

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 28 β.

2. Παναθηναϊκός 27

3. ΑΕΚ 24

4. ΠΑΟΚ 22*

5. Προμηθέας 20

6. Μύκονος 20

7. Άρης 19*

8. Ηρακλής 19*

-------------------------

9. Καρδίτσα 18

10. Περιστέρι 18*

11. Κολοσσός 18

12. Μαρούσι 17

13. Πανιώνιος 17

* Με παιχνίδι λιγότερο