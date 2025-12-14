Περιστέρι - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Στο Περιστέρι ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή, η 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL εκεί που η φορμαρισμένη τοπική ομάδα υποδέχεται τον πρωτοπόρο και αήττητο Ολυμπιακό. Η αναμέτρηση Περιστέρι - Ολυμπιακός κάνει τζάμπολ στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Το Περιστέρι προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες στις οποίες μάλιστα είχε την ίδια επιθετική επίδοση, αφού σημείωσε 80 πόντους τόσο στη Ρόδο, όσο και απέναντι στο Μαρούσι. Με αυτές ανέβηκε στο 5-3, στην πρώτη τετράδα και στο +2 νίκες σε σχέση με την αντίστοιχη καμπή της περσινής σεζόν (3-5).

Ο Ολυμπιακός είναι αήττητος (9-0) και βέβαια πρωτοπόρος. Την περασμένη Κυριακή επιβλήθηκε εντός έδρας της ΑΕΚ και έφτασε συνολικά τις 16 διαδοχικές νίκες κανονικής περιόδου μετά τις 20 Ιανουαρίου όταν και ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν την καλύτερη επίθεση της κατηγορίας με 94,11 πόντους ανά αγώνα και φτάνοντας στα 4/9 παιχνίδια τους σε «100άρα».

Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες για 73η φορά από καταβολής Α’ Εθνικής σε μία ιστορία που άρχισε να γράφεται στην περίοδο 1983-84. Ο Ολυμπιακός κυριαρχεί σε αυτήν την ιστορία μετρώντας 57 νίκες έναντι 15 του Περιστερίου έχοντας το προβάδισμα και ως φιλοξενούμενος (14-21).



