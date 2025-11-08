Μενού

Περιστέρι - Παναθηναϊκός LIVE: Για την 6η αγωνιστική στο μπάσκετ

Περιστέρι - Παναθηναϊκός Live στις 16:00 για την 6η αγωνιστική της Stoixman GBL.

Περιστέρι - Παναθηναϊκός LIVE
Περιστέρι - Παναθηναϊκός LIVE | EUROKINISSI/ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Επικίνδυνη έξοδος για τον Παναθηναϊκό που στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoixman GBL φιλοξενείται στο Περιστέρι. Η αναμέτρηση Περιστέρι - Παναθηναϊκός κάνει τζάμπολ στις 16:00 με μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ. Δείτε την εξέλιξη και από το Live Blog του Gazzetta.

Περιστέρι - Παναθηναϊκός Live streaming

Περιστέρι - Παναθηναϊκός Live

Οι «κυανοκίτρινοι» έχουν αρχίσει την προσπάθεια τους στο Πρωτάθλημα έχοντας ρεκόρ 3-1 και κάνοντας το 2/2 ως γηπεδούχοι στα παιχνίδια τους με τη Μύκονο και την ΑΕΚ. Είναι κάτι που έγινε για πρώτη φορά έπειτα από έξι χρόνια αφού η τελευταία ήταν στη σεζόν 2019-20. Τότε με τον Ηλία Ζούρο στον πάγκο του, το Περιστέρι είχε νικήσει τον Ηρακλή με 75-59 και τον Πανιώνιο με 95-69. Σε εκείνη τη σεζόν είχε κάνει το 6/6 στα πρώτα, εντός έδρας παιχνίδια του πριν έρθει η ήττα από τον Ήφαιστο με 75-79.

Οι «πράσινοι» επιστρέφουν στη δράση της Stoiximan GBL και ενώ πριν το «ρεπό» της προηγούμενης αγωνιστικής, σημείωσαν δύο διαδοχικές νίκες επί του εκτός και του Προμηθέα εντός έδρας. Είναι η μοναδική ομάδα που είχε σε όλα της τα παιχνίδια 60%+ στα δίποντα αφού εκτέλεσε με 66,66% στα ματς με τον ΠΑΟΚ και τον Κολοσσό , 65,78% κόντρα στον Ολυμπιακό και 60% στο ματς με τον Προμηθέα.

 

