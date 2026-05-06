Περιστέρι - ΠΑΟΚ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Πρόκριση για τον ΠΑΟΚ ή ισοφάριση για το Περιστέρι; Η απάντηση θα δοθεί σήμερα το απόγευμα, καθώς στις 19:00 παίζουν Περιστέρι - ΠΑΟΚ στο Game 2 της σειράς, με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε την περασμένη Κυριακή στην Πυλαία με 91-79 και χρειάζεται μία ακόμη νίκη για να προκριθεί στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Από την άλλη το Περιστέρι, θέλει σήμερα να ισοφαρίσει ώστε να πάει σε τρίτο παιχνίδι την πρόκριση, στη Θεσσαλονίκη.

Η ομάδα που θα προκριθεί από τη σειρά θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή του Παναθηναϊκός - Μύκονος που θα αρχίσει μετά από το τέλος των πλέι οφ της Ευρωλίγκας.