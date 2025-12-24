Πέτγουεϊ: «Ο Ναν προσπαθεί να στείλει κόσμο στο νοσοκομείο!»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε νικηφόρα από το Κάουνας, επικρατώντας της Ζάλγκιρις για την 18η αγωνιστική της EuroLeague και δίνοντας συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, παραμένοντας στην τρίτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 12-6.
Οι «πράσινοι» πάτησαν γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Σορτς, Όσμαν και Ναν, επιστρέφοντας από το -14 και φτάνοντας τις τρεις συνεχόμενες νίκες πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens (2/1, 21:15).
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Λεπτό προς λεπτό η τραγωδία του Falcon στην Τουρκία: Τι ξέρουμε για την Ελληνίδα αεροσυνοδό
- Μουτίδου: «Ο Παπαδόπουλος μου είχε στείλει μήνυμα πριν ενάμιση μήνα - Φοβάμαι να μιλήσω»
- Στο Παρά Πέντε: Το επικό «καρφί» της Ζέτας Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1 για την αλλαγή ώρας του Ρουκ Ζουκ
- Γιώργος Λιάγκας σε Ελένη Βουλγαράκη: «Λες καμιά φορά ότι η Δέσποινα Καμπούρη σου έφαγε τη θέση;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.