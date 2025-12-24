Μενού

Πέτγουεϊ: «Ο Ναν προσπαθεί να στείλει κόσμο στο νοσοκομείο!»

Ο Μπρεντ Πέτγουεϊ σχολίασε το αντιαθλητικό φάουλ του Κέντρικ Ναν στον Μόουζες Ράιτ, κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Ζάλγκιρις.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ναν
Κέντρικ Ναν | Eurokinissi
Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε νικηφόρα από το Κάουνας, επικρατώντας της Ζάλγκιρις για την 18η αγωνιστική της EuroLeague και δίνοντας συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, παραμένοντας στην τρίτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 12-6.

Οι «πράσινοι» πάτησαν γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Σορτς, Όσμαν και Ναν, επιστρέφοντας από το -14 και φτάνοντας τις τρεις συνεχόμενες νίκες πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens (2/1, 21:15).

