Πέθανε η μητέρα του Εργκίν Άταμαν, Γκιουλτέν: Πένθος για τον Τούρκο προπονητή

Βαρύ πένθος για τον Εργκίν Άταμαν και την οικογένειά του καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Γκιουλτέν, όπως ανακοίνωσε η τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.
Στην ανακοίνωσή της, η τουρκική Ομοσπονδία εκφράζει τα συλλυπητήριά της.
Δείτε αναλυτικά:
«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν.
Ως Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ευχόμαστε στην εκλιπούσα ο Θεός να της χαρίσει αναπαύση και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην πολυτιμη οικογένειά της και σε όλους τους οικείους της».
- Καλλιθέα: Αχτίδα αισιοδοξίας για τη 2χρονη που έπεσε στο σιντριβάνι - Πώς την έχασαν οι γονείς της
- Ιωάννα Τούνη: «Μου αξίζει να πάω μια φορά ταξίδι στη ζωή μου χωρίς να πληρώνω εγώ»
- Ελευσίνα: Πώς σημειώθηκε η οικογενειακή τραγωδία – Μέσα στο όχημα και τα εγγόνια του θύματος
- Bad Bunny: Αληθινός ο γάμος που έγινε στο halftime show του Super Bowl
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.