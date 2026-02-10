Μενού

Πέθανε η μητέρα του Εργκίν Άταμαν, Γκιουλτέν: Πένθος για τον Τούρκο προπονητή

Στο πένθος ο Εργκίν Άταμαν καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Γκιουλτέν, όπως ανακοίνωσε η τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Reader symbol
Newsroom
Εργκίν Άταμαν
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Άταμαν | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
  • Α-
  • Α+

Βαρύ πένθος για τον Εργκίν Άταμαν και την οικογένειά του καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Γκιουλτέν, όπως ανακοίνωσε η τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Στην ανακοίνωσή της, η τουρκική Ομοσπονδία εκφράζει τα συλλυπητήριά της.

Δείτε αναλυτικά:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν.

Ως Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ευχόμαστε στην εκλιπούσα ο Θεός να της χαρίσει αναπαύση και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην πολυτιμη οικογένειά της και σε όλους τους οικείους της».
 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ