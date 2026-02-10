Πέθανε η μητέρα του Εργκίν Άταμαν, Γκιουλτέν: Πένθος για τον Τούρκο προπονητή

Βαρύ πένθος για τον Εργκίν Άταμαν και την οικογένειά του καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Γκιουλτέν, όπως ανακοίνωσε η τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Στην ανακοίνωσή της, η τουρκική Ομοσπονδία εκφράζει τα συλλυπητήριά της.

Δείτε αναλυτικά:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν.

Ως Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ευχόμαστε στην εκλιπούσα ο Θεός να της χαρίσει αναπαύση και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην πολυτιμη οικογένειά της και σε όλους τους οικείους της».



A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. — TBF (@TBF) February 10, 2026