Πέθανε η πρωταθλήτρια του ακοντισμού Άρτεμις Κανδρεβιώτη, σε ηλικία 60 ετών

Πέθανε σήμερα (8/8), η πρώην πρωταθλήτρια του ακοντισμού, Άρτεμις Κανδρεβιώτη, σε ηλικία 60 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον ελληνικό στίβο

Η άλλοτε σπουδαία αθλήτρια διακρίθηκε σε μια εποχή που το ακόντιο θεωρούνταν εθνικό αγώνισμα, χάρη στις επιτυχίες της Σοφίας Σακοράφα και της Άννας Βερούλη.

Όπως αναφέρει ο ΣΕΓΑΣ ((Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων), η Κανδρεβιώτη υπήρξε αθλήτρια του ιστορικού συλλόγου Εθνικός Γ.Σ., καταγράφοντας σημαντικές διακρίσεις και έντονη παρουσία σε μεγάλες διοργανώσεις. Παράλληλα, διακρίθηκε και στον ακαδημαϊκό χώρο, διδάσκοντας στα ΤΕΦΑΑ Αθηνών.

Η ζωή της πήρε τραγική τροπή τον Νοέμβριο του 2001, όταν υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία σε ηλικία μόλις 36 ετών. Έκτοτε έμεινε μακριά από κάθε δραστηριότητα, παλεύοντας σιωπηλά για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και το Διοικητικό Συμβούλιο της Oμοσπονδίας εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια της Άρτεμιδας Κανδρεβιώτη, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τρίτη (12/8) στις 11 το πρωί στο Α΄ νεκροταφείο Αθηνών.