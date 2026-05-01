Πέθανε ο Διονύσης Τσάμης, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών,ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, Διονύσης Τσάμης.
Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η ΑΕΚ χαρακτηρίζοντάς τον ως «βασικό συντελεστή για την πορεία της ΑΕΚ» και αξιόλογο ποδοσφαιριστή.
«Η απώλεια του Διονύση Τσάμη, ενός από τους σημαντικούς και αξιόλογους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας τη δεκαετία του ΄70, είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για την Μεγάλη Οικογένεια της ΑΕΚ.
Ο Διονύσης Τσάμης, είχε έρθει στην ΑΕΚ από τον Παναιτωλικό το 1972, σε ηλικία 21 ετών, και φόρεσε τα κιτρινόμαυρα μέχρι το 1980, αγωνιζόμενος στη μεσαία γραμμή. Συμμετείχε σε 216 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και πέτυχε 8 τέρματα. ‘
Ηταν βασικός συντελεστής στη μεγάλη πορεία της ΑΕΚ μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ 1976-77 και στις κατακτήσεις τίτλων που ακολούθησαν, το νταμπλ 1977-78 και το πρωτάθλημα της σεζόν 1978-79. Ως παίκτης της ΑΕΚ είχε αγωνιστεί δύο φορές στην Εθνική Ανδρών.Η ψυχή και η σκέψη μας, είναι στους δικούς του ανθρώπους.
Να έχουν δύναμη και κουράγιο και να θυμούνται για πάντα τις όμορφες στιγμές μαζί του. Η ΑΕΚ πάντα θα τον νιώθει κοντά της…», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.
- Καιρός: Νέα πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες 24 ώρες - Πότε θα δούμε και πάλι άνοιξη
- «Τώρα καταλαβαίνω τους Έλληνες»: Η απογοήτευση τουρίστα για τα 30 ευρώ που έδωσε για να δει την Ακρόπολη
- Πού βρίσκεται σήμερα η Σία Λιαροπούλου - Γιατί εξαφανίστηκε από τη μικρή οθόνη
- Παπουτσάκη σε Λιάγκα: «Συγγνώμη, έχεις καταλάβει τι κάνουν οι ηθοποιοί στην Ελλάδα;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.