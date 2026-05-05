Πέθανε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ: Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ

Στο πένθος βυθίζεται το παγκόσμιο μπάσκετ μετά την είδηση του θανάτου του Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ.

Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ
Ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ με τη φανέλα του Άρη | YouTube/LIBERO 107.4 - Sports Radio Station
Ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το παγκόσμιο μπάσκετ.

Ο Πορτορικανός σέντερ, που πέρασε από την Ελλάδα αγωνιζόμενος στον Άρη, έφυγε από τη ζωή μετά από «μάχη» που έδωσε με τον καρκίνο.

Με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, τη σεζόν 1996-97, κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς στη Προύσα.

 

Την είδηση του θανάτου του, έκανε γνωστή η ομοσπονδία μπάσκετ του Πουέρτο Ρίκο. 

Η ανακοίνωση του Πουέρτο Ρίκο

«Σήμερα, το Πουέρτο Ρίκο θρηνεί κάτι παραπάνω από έναν αθλητή — θρηνεί έναν αληθινό θρύλο.

Σε ευχαριστούμε, Χοσέ Πικουλίν, για όλη τη χαρά που έφερες και για το ότι υπερασπίστηκες τη σημαία μας με τιμή.Ανάπαυσε εν ειρήνη. Ήσουν ο «Σύνοδός» μας.

Η κληρονομιά σου θα συνεχίσει να λάμπει σε κάθε γήπεδο μπάσκετ και στις καρδιές κάθε γενιάς που ενέπνευσες».

 

