Πέθανε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ: Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ

Ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το παγκόσμιο μπάσκετ.

Ο Πορτορικανός σέντερ, που πέρασε από την Ελλάδα αγωνιζόμενος στον Άρη, έφυγε από τη ζωή μετά από «μάχη» που έδωσε με τον καρκίνο.

Με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, τη σεζόν 1996-97, κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς στη Προύσα.

Την είδηση του θανάτου του, έκανε γνωστή η ομοσπονδία μπάσκετ του Πουέρτο Ρίκο.

Η ανακοίνωση του Πουέρτο Ρίκο

«Σήμερα, το Πουέρτο Ρίκο θρηνεί κάτι παραπάνω από έναν αθλητή — θρηνεί έναν αληθινό θρύλο.

Σε ευχαριστούμε, Χοσέ Πικουλίν, για όλη τη χαρά που έφερες και για το ότι υπερασπίστηκες τη σημαία μας με τιμή.Ανάπαυσε εν ειρήνη. Ήσουν ο «Σύνοδός» μας.

Η κληρονομιά σου θα συνεχίσει να λάμπει σε κάθε γήπεδο μπάσκετ και στις καρδιές κάθε γενιάς που ενέπνευσες».

Hoy Puerto Rico pierde más que un atleta. Pierde una leyenda.



Gracias por tantas alegrías y por representar nuestra bandera con orgullo.



Descansa en paz, José “Piculín” Ortiz Rijos. 🕊️ Nuestro “Concord”.



Tu legado vivirá en cada cancha y en cada generación que inspiraste. 🇵🇷🏀 — FBPUR 🏀🇵🇷 (@fbpur) May 5, 2026