Ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το παγκόσμιο μπάσκετ.
Ο Πορτορικανός σέντερ, που πέρασε από την Ελλάδα αγωνιζόμενος στον Άρη, έφυγε από τη ζωή μετά από «μάχη» που έδωσε με τον καρκίνο.
Με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, τη σεζόν 1996-97, κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς στη Προύσα.
Την είδηση του θανάτου του, έκανε γνωστή η ομοσπονδία μπάσκετ του Πουέρτο Ρίκο.
Η ανακοίνωση του Πουέρτο Ρίκο
«Σήμερα, το Πουέρτο Ρίκο θρηνεί κάτι παραπάνω από έναν αθλητή — θρηνεί έναν αληθινό θρύλο.
Σε ευχαριστούμε, Χοσέ Πικουλίν, για όλη τη χαρά που έφερες και για το ότι υπερασπίστηκες τη σημαία μας με τιμή.Ανάπαυσε εν ειρήνη. Ήσουν ο «Σύνοδός» μας.
Η κληρονομιά σου θα συνεχίσει να λάμπει σε κάθε γήπεδο μπάσκετ και στις καρδιές κάθε γενιάς που ενέπνευσες».
- Πέθανε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ: Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ
