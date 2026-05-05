Σκορδά για Κοσιώνη: «Ξαφνικά γίνεται μια αποκαθήλωση - Λες και την είχανε άχτι»

Τα τελευταία 24ωρα πολλά δημοσιεύματα παρουσιάζουν ως δεδομένη την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ και μάλιστα, κάποια υποστηρίζουν πως την ερχόμενη Παρασκευή (8/5) η επί 20 χρόνια άνκοργουμαν του σταθμού θα αποχαιρετήσει το κοινό.

Δεδομένου ότι οι διαρροές είναι πολλές, έχοντας δημιουργήσει ένα επικοινωνιακό χάος χωρίς να υπάρχει κάποια σχετική ανακοίνωση από την πλευρά του ΣΚΑΪ, η Φαίη Σκορδά θέλησε μέσα από το Buongiorno να κάνει το δικό της σχόλιο για το όλο θέμα, λέγοντας πως είναι σαν να γίνεται αποκαθήλωση του ονόματός της.

Διαβάστε επίσης - «Να ακολουθείς πάντα τον ήλιο»: Η αινιγματική ανάρτηση Κοσιώνη ενώ το παρασκήνιο στον ΣΚΑΪ φουντώνει

«Αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα είναι ότι υπάρχει μια διαρροή, η οποία καταλαβαίνουμε προφανώς ότι είναι μέσα από τον ΣΚΑΪ και όχι από την πλευρά της Σίας Κοσιώνη γιατί όλα είναι αρνητικά. Ο τρόπος που προβάλλονται είναι αρνητικός για τη Σία Κοσιώνη.

Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι μέσα από το κανάλι που μαθαίνουνε πράγματα και δεν έχουνε ούτε τον σεβασμό ούτε την υπομονή, δηλαδή, λες και το κάνουνε επίτηδες. Λες και την είχανε άχτι, ρε παιδί μου, πώς να το πω, και βρήκανε τώρα τη στιγμή…», είπε αρχικά η παρουσιάστρια του Buongiorno.

«Αυτό που γνωρίζω είναι ότι υποτίθεται ότι και οι δύο πλευρές είχαν αποφασίσει αθόρυβα και ήσυχα να κλείσει η συνεργασία μέχρι και το τέλος Μαΐου και υπήρχε και στο τραπέζι η συζήτηση μήπως βρεθεί και μια λύση.

Και ξαφνικά άρχισαν αυτά τα δημοσιεύματα που και οι δημοσιογράφοι δεν τα γράφουν από το μυαλό τους, έχουν συγκεκριμένες πηγές και πληροφορίες.

Αλλά εκεί που περίμενες να τελειώσει η συνεργασία τέλος Μαΐου, βλέπεις ξαφνικά να γίνεται μια αποκαθήλωση του ονόματός της από τον ΣΚΑΪ και της συνεργασίας τους και αυτό που είχαν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Που στο τέλος της ημέρας, αυτοί οι άνθρωποι δεν αγαπούν τον σταθμό.

Γι’ αυτό πιστεύω ότι δεν είναι από κάπου καθοδηγούμενο. Γιατί ένας άνθρωπος, ο οποίος νοιάζεται για το προφίλ του σταθμού, λέει ‘εμείς έχουμε στηρίξει’, μετά βγάζει ένα δελτίο τύπου που λες 20 χρόνια συνεργασίας αντί να προτιμάς δεν ξέρω, τα νούμερα και τα λοιπά.

Δηλαδή αποδομείς τα 20 χρόνια που ήταν η κεντρική παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων σε ένα κανάλι το οποίο είναι ενημερωτικό; Είναι σαν να φτύνεις τον ίδιο σου τον εαυτό αν το κάνεις αυτό», κατέληξε η Φαίη Σκορδά.