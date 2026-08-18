Πέθανε ο Μπιλ Ράσμουσεν: Ιδρυτής του κορυφαίου αθλητικού δικτύου ESPN

Ο Μπιλ Ράσμουσεν, του οποίου το όραμα και η φιλοδοξία τροφοδότησαν την έναρξη του ESPN το 1979 ως του πρώτου 24ωρου τηλεοπτικού δικτύου στον κόσμο, πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 93 ετών.

Ο Ράσμουσεν πέθανε στο σπίτι του στη Φλόριντα από τις επιπτώσεις της νόσου του Πάρκινσον. Μαζί με τον γιο του, Σκοτ, ο Ράσμουσεν συνέλαβε την αρχική ιδέα του ESPN -- αρχικά, ως αποκλειστικά μια επιχείρηση του Κονέκτικατ και στη συνέχεια ως ένα 24ωρο εθνικό αθλητικό δίκτυο.

Μπιλ Ράσμουσεν - Το ρίσκο που έγινε εθνική «σταθερά»

Ήταν μια στιγμή για ανάληψη ρίσκου. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, δεν πίστευαν πολλοί ότι ένα 24ωρο καλωδιακό αθλητικό δίκτυο είχε κάποια πιθανότητα. Ο Μπιλ Ράσμουσεν, ο οποίος μόλις είχε απολυθεί από τη θέση του διευθυντή επικοινωνίας των New England Whalers, ήταν ένας από αυτούς.

Εξάντλησε στο έπακρο την πιστωτική του κάρτα και με την προκαταβολή των 9.000 δολαρίων απέκτησε πολύτιμο χώρο σε έναν δορυφόρο επικοινωνιών.

«Ο Μπιλ ήταν ένας αξιοσημείωτος άνθρωπος -- ένας οραματιστής και ένας καινοτόμος που συνέλαβε την ιδέα ενός δικτύου αποκλειστικά αφιερωμένου στον αθλητισμό», δήλωσε ο πρόεδρος του ESPN, Τζίμι Πιτάρο.

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«Απλά, κανείς μας δεν θα ήταν εδώ σήμερα αν δεν υπήρχε το πάθος του Μπιλ και όλη η σκληρή δουλειά και το επιχειρηματικό πνεύμα που κατέβαλε για την ίδρυση του ESPN στα τέλη της δεκαετίας του 1970 -- βασικές πτυχές της εταιρικής μας κουλτούρας που συνεχίζονται μέχρι σήμερα».

Ο Ράσμουσεν χτύπησε πόρτες, μιλώντας σε όλα τα μεγάλα αθλητικά πρωταθλήματα, τους κορυφαίους παρόχους καλωδιακής τηλεόρασης και μια σειρά από επενδυτές. Κέρδισε υποστήριξη και στις 7 Σεπτεμβρίου 1979, γεννήθηκε το δίκτυο Ψυχαγωγίας και Αθλητικών Προγραμμάτων. Ο Μπιλ και ο Σκοτ ​​Ράσμουσεν ίδρυσαν από κοινού το ESPN, με τον Μπιλ να είναι ο πρώτος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ESPN.

Αν και ο Ράσμουσεν έφυγε από το ESPN μετά από λίγα χρόνια, έθεσε τις βάσεις για μελλοντική ανάπτυξη. Μια συνάντηση με το NFL δεν έφερε άμεσα αποτελέσματα, αλλά άνοιξε η πόρτα σε αυτό που τελικά θα γινόταν το "Monday Night Football" στο ESPN.

«Ο Μπιλ ήταν ο Τζορτζ Ουάσινγκτον μας και ένας καλός φίλος», δήλωσε ο βετεράνος παρουσιαστής Κρις Μπέρμαν, ο οποίος εντάχθηκε στο ESPN τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του αρχικού δικτύου το 1979. «Ήταν τόσο ευγνώμων άνθρωπος και κάθε φίλαθλος μπορεί να είναι ευγνώμων για τον Μπιλ. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που έτρεχε μισογεμάτο ποτήρι.

Το ποτήρι του ξεχείλιζε πάντα από αισιοδοξία. Χαιρέτησε τους πάντες με ένα χαμόγελο και όλοι μπορούμε να χαμογελάσουμε γνωρίζοντας την κληρονομιά του Μπιλ».