Πέθανε ο Μπράντον Κλαρκ των Μέμφις Γκρίζλις στα 29 του: Σοκ στο παγκόσμιο μπάσκετ

Θλίψη έχει προκαλέσει στο χώρο του παγκόσμιου μπάσκετ η είδηση του θανάτου του Μπράντον Κλαρκ των Μέμφις Γκρίζλις στο ΝΒΑ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 29 ετών.

Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Ο ξαφνικός θάνατος του Κλαρκ έρχεται σχεδόν έξι εβδομάδες μετά τη σύλληψή του στο Άρκανσο για αντικανονική προσπέραση, κατοχή ουσιών, φυγή και υπέρβαση του ορίου ταχύτητας όπως επίσης και διακίνηση ουσιών.

Ο Κλαρκ ήταν η 21η επιλογή στο Ντραφτ του NBA του 2019, ενώ το 2022 είχε υπογράψει τετραετή επέκταση συμβολαίου αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Γκρίζλις.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε μόνο τη φανέλα των Μέμφις Γκρίζλις, έχοντας στο σύνολο 309 παιχνίδι με 10.2 πόντους κατά μέσο όρο, 5.5 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά 20 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 61% εντός παιδιάς και 70% στις βολές.Η καριέρα του Κλαρκ είχε εκτροχιαστεί τα τελευταία χρόνια λόγω τραυματισμών.

Έπαιξε σε μόλις έξι αγώνες κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24 λόγω ρήξης αχίλλειου τένοντα και έχασε όλα τα παιχνίδια εκτός από δύο την περασμένη σεζόν λόγω προβλημάτων στη γάμπα και το γόνατο.

