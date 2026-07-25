Πέθανε ο Οράσιο Μουρατόρε, πρώην πρόεδρος της FIBA

Θλίψη σκόρπισε σήμερα (25/7) στον χώρο του μπάσκετ καθώς πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Αργεντινός πρώην πρόεδρος της FIBA από το 2014 έως το 2019, Οράσιο Μουρατόρε.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πραγματοποιήθηκαν έξι νέα προκριματικά παράθυρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ της FIBA 2019 σε χώρες σε όλο τον κόσμο.

Όταν έληξε η θητεία του ως πρόεδρος της FIBA, ο Μουρατόρε έγινε πρόεδρος του Ιδρύματος FIBA ​​μεταξύ 2019 και 2023.

Πριν γίνει πρόεδρος της FIBA, ο Μουρατόρε διετέλεσε πρόεδρος της FIBA ​​Americas από το 2009 έως το 2014. Ωστόσο, το ταξίδι και η αγάπη του για το άθλημα ξεκίνησαν στην πραγματικότητα, όταν έπαιζε μπάσκετ για την Tουκουμάν BB.

Αργότερα διετέλεσε πρόεδρος του συλλόγου από το 1983 έως το 1992, πριν διοριστεί πρόεδρος της συνομοσπονδίας μπάσκετ της Αργεντινής (CABB) από το 1992 έως το 2008.

Ο Μουρατόρε διετέλεσε επίσης πρόεδρος του Basketball Champions League Americas (BCL Americas) από την ίδρυσή του το 2019.

