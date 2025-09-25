Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης: Ο προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη και του Δημοσθένη Ταμπάκου

Φτωχότερος από σήμερα ο ελληνικός αθλητισμός που θρηνεί την απώλεια του Θανάση Καπνίδη, εκ των κορυφαίων προπονητών της ελληνικής γυμναστικής.

Ο Θανάσης Καπνίδης υπήρξε προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη και χάρη στις οδηγίες του, συνέβαλε στις ιστορικές επιτυχίες του Έλληνα Ολυμπιονίκη με αποκορύφωμα το χρυσό μετάλλιο στην Ολυμπιάδα της Ατλάντα του 1996.

Επίσης, στάθηκε δίπλα στα πρώτα βήματα του Δημοσθένη Ταμπάκου, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός ακόμα κορυφαίου αθλητή και Ολυμπιονίκη.

Διετέλεσε εθνικός προπονητής ενόργανης ανδρών – γυναικών από το 1997 μέχρι το 2000, καθώς και πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ενόργανης ανδρών.

Υπηρέτησε και ως πρόεδρος της Α.Ε.Σ. Γυμναστικής Βορείου Ελλάδος (2006-2007), αλλά και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο. μέχρι το 2012, φτάνοντας μάλιστα στη θέση του Α’ αντιπροέδρου.