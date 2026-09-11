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Πήρε εξιτήριο ο Καρέτσας: Η ατάκα της μητέρας του για τις εξετάσεις

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο αφού έκανε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις μετά την αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βίγιαρεαλ.

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Ο Καρέτσας λίγο πριν αποχωρήσει από τον αγώνα | AP Photo
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Όλοι... πάγωσαν όταν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου κόντρα στη Βίγιαρεαλ, έκατσε στο έδαφος και βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.

Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξειδικευμένες εξετάσεις ώστε να φανεί τι προκάλεσε αυτή τη ζαλάδα.

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