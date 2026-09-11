Πήρε εξιτήριο ο Καρέτσας: Η ατάκα της μητέρας του για τις εξετάσεις

Όλοι... πάγωσαν όταν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου κόντρα στη Βίγιαρεαλ, έκατσε στο έδαφος και βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.
Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξειδικευμένες εξετάσεις ώστε να φανεί τι προκάλεσε αυτή τη ζαλάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- 11η Σεπτεμβρίου: Πώς μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε για πάντα ο κόσμος
- Κασιδιάρης: Τα 5 σενάρια για την επιστροφή στη Βουλή και ο «γρίφος» του Αρείου Πάγου
- Τα πρότζεκτ που δεν πρόλαβε να υλοποιήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης: Οι εμφανίσεις και το νέο τραγούδι
- Ο εκνευρισμός Μητσοτάκη με Φλωρίδη-Άδωνι, το reunion Κώστα και Αμάλ και οι καπετάνιοι του Τσίπρα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.