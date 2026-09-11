Ο εκνευρισμός Μητσοτάκη με Φλωρίδη-Άδωνι, το reunion Κώστα και Αμάλ και οι καπετάνιοι του Τσίπρα 

Πρέπει να σας πω ότι γενικώς αυτή την περίοδο το Μέγαρο Μαξίμου δεν διάγει και την καλύτερη περίοδο μετά τη ΔΕΘ, καθώς αφενός εγκλωβίστηκε σε μια συζήτηση για τον Αντώνη Σαμαρά που σε καμία περίπτωση δεν ήθελε και αφετέρου είχαμε τις δηλώσεις πρωτίστως του Γιώργου Φλωρίδη και εν συνεχεία του Άδωνι Γεωργιάδη που περιέγραψαν τις επομενες εκλογές ως διακύβευμα σταθερότητας με το βλέμμα και στα εθνικά θέματα. Πρέπει να σας πω μετά λόγου γνώσεων ότι αυτές οι διατυπώσεις δεν άρεσαν στον Μητσοτάκη, εξ ου και το κομψό άδειασμα του κυβερνητικού πορτ παρόλ Παύλου Μαρινάκη.

Το πρόβλημα του Τσίπρα

Ένα καλοκαίρι πέρασε και ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε με τα γνωστά προβλήματα και τις γνωστές παραφωνίες. Αυτές τις μέρες οι μετρήσεις εξελίσσονται και οι περισσότερες θα βγουν την επόμενη εβδομάδα. Τα μαντάτα για το κόμμα Τσίπρα δεν είναι εντυπωσιακά, καθώς παρουσιάζει τάσεις ξεφουσκώματος, ενώ έμπειροι δημοσκόποι εκτιμούν ότι περιορίζονται σημαντικά οι δεξαμενές του. Με άλλα λόγια, μπορεί να δικαιωθεί η άποψη οτι η εκλογική πελατεία του Τσίπρα είναι περί το 18% που είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές και αν.

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12 χρόνια μετά, Κώστας και Αμάλ

«Είστε το ίδιο δημοφιλής στην Ελλάδα όπως ήσασταν και πριν 12 χρόνια», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσορίζοντας την Αμάλ Κλούνεϊ στο Προεδρικό Μέγαρο. Πριν 12 χρόνια ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ως υπουργός Πολιτισμού, ανέθεσε στο νομικό γραφείο του Λονδίνου, Doughty Street Chambers, την εκπόνηση μελέτης για την διεκδίκηση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η μελέτη 140 σελίδων ετοιμάστηκε από την Αμάλ η οποία ταξίδευσε στην Αθήνα και συνάντησε τον κ. Τασούλα στο υπουργείο Πολιτισμού, όπου γνώρισε και την Λίνα Μενδώνη που τότε ήταν ΓΓ του Υπουργείου Πολιτισμού. Ακολούθησε ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης και γεύμα στο εστιατόριο του Μουσείου της Ακρόπολης. 12 χρόνια μετά η συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο είχε τη σημασία της. Η κυρία Κλούνεϊ μίλησε στον Πρόεδρο για τη διεθνή δράση της όλα αυτά τα χρόνια στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και για τα παιδιά της, δύο δίδυμα, αγόρι και κορίτσι, 9 ετών. Και πρόσθεσε ότι ταυτόχρονα έγραψε και δύο νομικά βιβλία. «Είμαι περιτριγυρισμένος από βιβλία εδώ στο γραφείο μου και τα βιβλία σας θα συμπληρώσουν τη βιβλιοθήκη μου», είπε ο Πρόεδρος.

Ο Κώστας, η Αμάλ και η Μιμή

Μεταξύ πολλών άλλων, τα οποία μπορώ να σας μεταφέρω γιατί η Αμάλ δεν είναι Ελληνίδα αξιωματούχος να διαμαρτύρεται για τις διαρροές της Προεδρίας, ο Πρόεδρος είπε στην Αμάλ Κλούνεϊ για το ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση, «Η Γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» που αναφέρεται στην αλληλογραφία της Μαίρης Νέσμπιτ, συζύγου του Λόρδου Έλγιν. Της είπε ότι το είδε στο Μουσείο της Ακρόπολης και θεωρεί ότι παρουσιάζει άριστα το θέμα της υφαρπαγής των Γλυπτών, όπως παρουσιάζεται στην αλληλογραφία της Λαίδης Έλγιν. Προέτρεψε μάλιστα την κυρία Κλούνεϊ να δει το ντοκιμαντέρ αυτό και πρόσθεσε ότι δημιουργήθηκε υπό την επιστημονική επιμέλεια του διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης, Νίκου Σταμπολίδη. Στο τέλος της συνάντησης ο Πρόεδρος κάλεσε την Αμάλ να βγουν στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου και την ξενάγησε εκεί.

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Οι «τρεις σωματοφύλακες» για την αξιοπιστία

Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως έχει αποφασίσει να ακολουθήσει μια νέα στρατηγική. Το rebranding δεν αφορά μόνο τη δημιουργία κόμματος αλλά και τη συνολική αλλαγή που επιδιώκει. Ετσι ο πρώην πρωθυπουργός βάζει πλέον μπροστά τρία πρόσωπα που εμπιστεύεται και έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους. Γιώργος Χουλιαράκης, Φραγκίσκος Κουτεντάκης και Δημήτρης Λιάκος. Απο την εποχή των διαπραγματεύσεων του 2015 έως σήμερα έχουν περάσει και μπόρες στη σχέση τους ωστόσο πλέον είναι οι καπετάνιοι στο καράβι του.

Ουσία πάνω από την επικοινωνία

Μαθαίνω πως το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι πλέον διαφορετικός και από το 2015 αλλά και από το 2023, είναι μια κεντρική επιλογή που έχει γίνει. Το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει ταλέντο στην επικοινωνία είναι κάτι που ακόμη και οι άσπονδοι φίλοι του το παραδέχονται. Ομως πλέον η ατάκα έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Η ουσία θα είναι η ασπίδα του, όπως λένε στο επιτελείο του, απέναντι στο τοξικό κλίμα που θα βιώνει μέχρι τις εκλογές. Βέβαια το θέμα είναι η ισορροπία, και εκεί είναι που πρέπει να προσέξουν. Να μη χάσει τις «γωνίες» του στην προσπάθεια να πείσει ότι δεν είναι επικίνδυνος όπως τον περιγράφουν οι αντίπαλοι του.

Χωρίς Πολάκη στη Θεσσαλονίκη

Σήμερα (11/09) το μεσημέρι ο Νίκος Παππάς θα είναι εκείνος που θα αναλάβει να απαντήσει στους δημοσιογράφους στην συνέντευξη Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, ενώ το απόγευμα η Ρενα Δούρου από τον ίδιο χώρο θα πραγματοποιήσει την κεντρική ομιλία του κόμματος. Οι ρόλοι μοιράστηκαν μόνο που δεν υπάρχει ο Παύλος Πολάκης. Στην Κουμουνδούρου μαθαίνω πως προβληματίστηκαν για την απόφαση του Σφακιανου βουλευτή να μην ανέβει στη Θεσσαλονίκη και ελπίζουν να μην τραβήξει πολύ το σχοινί. Αυτό θα φανεί στο δρόμο για τις κάλπες.