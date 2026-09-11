Τα πρότζεκτ που δεν πρόλαβε να υλοποιήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης: Οι εμφανίσεις και το νέο τραγούδι

Η είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη και οι λεπτομέρειες που βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητας γύρω από τις συνθήκες που ο δημοφιλής καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή στα 54 του χρόνια συνεχίσουν να συγκλονίζουν την κοινή γνώμη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μπει σε φάση προετοιμασίας μια απόλυτα δημιουργικής χρονιάς με πολλά πρότζεκτ τα οποία δεν πρόλαβε δυστυχώς να υλοποιήσει.

Αρχικά ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε προγραμματίσει μια μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια παρουσίας του στο τραγούδι Γιώργου Μαζωνάκη την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Μάλιστα είχε ήδη ξεκινήσει τις πρόβες και τις συννενοήσεις για αυτό το event. Δέκα ημέρες αργότερα στις 30 Σεπτεμβρίου είχε προγραμματισμένη εμφάνιση στο «Άλσος»

και θα πραγματοποιούνταν ακόμη μία στις 4 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης: The Voice: Ο αιφνίδιος θάνατος Μαζωνάκη αλλάζει τα δεδομένα - Οι σκέψεις για την επόμενη μέρα

Όχι τυχαία στο συγκεκριμένο χώρο του ομίλου Κοτταρίδη – Μαροσούλη. Δεν έχουν περάσει πολλές εβδομάδες από τότε που ανακοινώθηκε πως ο τραγουδιστής προχώρησε σε συμφωνία με την εν λόγω επιχείρηση για εμφανίσεις στο νυχτερινό κέντρο NOX.

Συγκεκριμένα θα εμφανιζόταν Πέμπτες και Κυριακές σε ένα ιδιαίτερο σόου ενώ στο νυχτερινό κέντρο Παρασκευή και Σάββατο φέτος θα κάνουν εμφανίσεις η Δέσποινα Βανδή με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου.

Επίσης είχε συμφωνήσει κανονικά τη συμμετοχή του στο νέο κύκλο του «The Voice» στον ΣΚΑΪ ενώ είχε συζητήσει από την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν με το κανάλι του Φαλήρου και ένα δεύτερο ιδιαίτερο τηλεοπτικό πρότζεκτ το οποίο δεν υλοποιήθηκε.

Και φυσικά προετοιμάζε σύμφωνα με πληροφορίες και καινούργιο τραγούδι από τη δισκογραφική του εταιρία την Panik Records.