Πίτερς: «Το να καλυφθεί ολόκληρο το γήπεδο με αυτοκόλλητο δεν δείχνει σεβασμό για την υγεία των παικτών»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε (81-67) της ΑΕΚ στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας και πλέον στον ημιτελικό της Πέμπτης (19/2, 17:00) θα αναμετρηθεί με το Μαρούσι.
Ο Άλεκ Πίτερς ήταν από τους παίκτες που διακρίθηκαν στο ματς σημειώνοντας 14 πόντους, ενώ μάζεψε και 9 ριμπάουντ σε 20' λεπτά συμμετοχής. Ο φόργουορντ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα σχολίασε την εικόνα του Ολυμπιακού, αλλά δεν δίστασε και να θέσει το ζήτημα των αυτοκόλλητων στο γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού.
