Στοπ σε νέες καντίνες και ξαπλώστρες στα Κουφονήσια - Η δημοπρασία που προκάλεσε οργή

Έντονες αντιδράσεις προκλήθηκαν στα Κουφονήσια μετά την ένταξη δύο παρθένων παραλιών της σε δημοπρασία για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών. Μετά τις επικρίσεις, το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να εξαιρέσει τις παραλίες αυτές από τη λίστα.

Ο κ. Αντώνης Κωβαίος, αντιδήμαρχος Κουφονησίων, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υπενθύμισε πως εδώ και δύο χρόνια, μετά από τροπολογία του Κωστή Χατζηδάκη, η αρμοδιότητα για τη μίσθωση περιοχών έχει περάσει από τις δημοτικές Αρχές στο υπουργείο Οικονομικών.

«Οι μισθώσεις γίνονται ηλεκτρονικά, δεν έχουμε δικαίωμα γνωμοδότησης» είπε.

«Εκεί που δεν υπήρχε καμία εμπορική δραστηριότητα, ήθελαν να βάλουν καντίνες, ξαπλώστρες και να εμπορευματοποιήσουν τις παραλίες των Κουφονησίων. Υπήρξε μεγάλη αντίδραση των κατοίκων και της δημοτικής κοινότητας, που κινήθηκε άμεσα προς κάθε αρμόδιο παράγοντα» επεσήμανε ο ίδιος.

Από πλευράς του ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών, εξήγησε πως «παρότι πρόκειται για προστατευόμενη περιοχή, υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης, σε μικρή έκταση, ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων ή κάποιας ήπιας επιχειρηματικής δραστηριότητας».

Μετά από την επικοινωνία με τον δήμο, συμπλήρωσε, «αποφασίσαμε να αποσύρουμε τις δύο παραλίες».

Όσον αφορά στο νομοσχέδιο που αφαίρεσε την αρμοδιότητα αδειοδότησης από τους δήμους, υπογράμμισε πως καλώς το έπραξε καθώς «υπήρχαν πολλές περιπτώσεις αδιαφάνειας και κακής οργάνωσης». Πλέον, όπως συμπλήρωσε, γίνονται όλα ηλεκτρονικά, με ένα σύστημα «αδιάβλητο, διαφανές».

Απευθυνόμενος στον κ. Κωβαίο, ρώτησε εάν ο δήμος έχει κάνει αίτημα στο υπουργείο Περιβάλλοντος για ένταξη των παραλιών στον κατάλογο με τις απάτητες.

Ο αντιδήμαρχος απάντησε θετικά, διευκρινίζοντας πως δεν έχει γίνει ακόμη η ένταξη, με τον κ. Τσάπαλο να τον ενημερώνει πως γίνονται συνεχώς νέες προσθήκες.