Η Αναστασία Χατζηδάκη, με αφορμή δημοσιεύματα που αναπαράγουν το δελτίο Τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τον συστημικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον ΟΠΕΚΑ, προχώρησε σε δημόσια δήλωση, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της και ζητώντας η ίδια την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Όπως αναφέρει, μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει γνώση κανενός πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος της, ούτε έχει κληθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για παροχή εξηγήσεων.

Τονίζει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων της ενήργησε με πλήρη συναίσθηση ευθύνης, ενώ σε όλη τη διάρκεια της δημόσιας υπηρεσιακής της πορείας υπηρέτησε «με εντιμότητα και διαφάνεια».

Η ίδια δηλώνει πως βρίσκεται απολύτως στη διάθεση κάθε θεσμικού οργάνου για την παροχή διευκρινίσεων ή στοιχείων, υπογραμμίζοντας ότι καλωσορίζει κάθε έλεγχο που θα συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Για λόγους «προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας», όπως σημειώνει, ζήτησε την αναστολή της ιδιότητάς της ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ έως ότου ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία διερεύνησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, μετά την επιστολή που έλαβε από την κ. Χατζηδάκη, κινεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας μέχρι να αποσαφηνιστούν όλα τα δεδομένα.