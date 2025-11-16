Πιτσιρικάς κάνει προξενιό από την κερκίδα: «Ψάχνω γαμπρό για τη δασκάλα μου»

Στο παιχνίδι Προμηθέας – Ολυμπιακός, η εξέδρα είχε έναν ξεχωριστό πρωταγωνιστή: τον μικρό Δημοσθένη από την Κεφαλονιά. Με το πλακάτ του στο χέρι, έγραψε το πιο απρόσμενο μήνυμα της βραδιάς: «Ψάχνω γαμπρό για τη δασκάλα μου!»

Μαζί με τον φίλο του Κωνσταντίνο, ο μικρός φίλος των ερυθρόλευκων έκανε την κερκίδα να χαμογελάσει και να χειροκροτήσει. Δεν ήταν απλώς ένας αγώνας μπάσκετ, αλλά μια στιγμή γεμάτη παιδική αθωότητα και χιούμορ.

Η οικογένεια του μικρού ταξίδεψε από την Κεφαλονιά για να δει τον Ολυμπιακό, κι εκείνος βρήκε την ευκαιρία να κάνει… προξενιό! Το πλακάτ του έγινε viral, με την ΕΡΤ να το καταγράφει και να χαρίζει μια από τις πιο γλυκές στιγμές της σεζόν.

Fan σημείωση

Οι ερυθρόλευκοι έχουν φανατικούς φίλους κάθε ηλικίας.

Ο Δημοσθένης απέδειξε ότι η κερκίδα δεν είναι μόνο για συνθήματα, αλλά και για χαμόγελα.

Το πλακάτ του έγινε το highlight του αγώνα, περισσότερο κι από τα καλάθια!