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Πλιάτσικο στον εξοπλισμό της εθνικής Αγγλίας πριν από την προπόνησή της για το Μουντιάλ

Θύμα σοβαρού περιστατικού ασφαλείας έπεσε η εθνική ομάδα της Αγγλίας πριν από την πρώτη της προπόνηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάνσας Σίτι.

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Εθνική Αγγλίας
Εθνική Αγγλίας | Youtube/ Diario AS
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Θύμα σοβαρού περιστατικού ασφαλείας έπεσε η εθνική ομάδα της Αγγλίας, καθώς τα ποδοσφαιρικά παπούτσια των παικτών, οι μπάλες του τουρνουά και ο προπονητικός εξοπλισμός κλάπηκαν πριν από την πρώτη της προπόνηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάνσας Σίτι.

Η κλοπή φέρεται να σημειώθηκε κατά τη μεταφορά του εξοπλισμού από τη βάση προετοιμασίας της ομάδας στη Φλόριντα προς το προπονητικό κέντρο στο Swope Soccer Village, στο Μιζούρι. 

Το αστυνομικό τμήμα του Κάνσας Σίτι διερευνά την υπόθεση και έχει επιβεβαιώσει ότι δύο ύποπτοι έχουν συλληφθεί. 

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ θα προπονηθεί για πρώτη φορά στη βάση της το απόγευμα του Σαββάτου. Η εθνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας θα χρειαστεί να συνεργαστεί με τις τοπικές αστυνομικές αρχές στην προσπάθειά της να ανακτήσει τον κλεμμένο εξοπλισμό.

Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Κροατία στον εναρκτήριο αγώνα της για τον 12ο όμιλο, που θα διεξαχθεί στο Ντάλας την Τετάρτη. Ο Τούχελ επιδιώκει να οδηγήσει την ανδρική ομάδα στον πρώτο της τίτλο μετά το 1966, ωστόσο, το περιστατικό έχει δημιουργήσει σημαντικό πονοκέφαλο στο τεχνικό και οργανωτικό επιτελείο.

 

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