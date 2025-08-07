Ποινή - μαμούθ στον Κουμεντάκη του Ολυμπιακού: 4 χρόνια αποκλεισμός για απαγορευμένες ουσίες

Ο Ραφαήλ Κουμεντάκης τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού 4 ετών για την υπόθεση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών, η οποία έγινε γνωστή στο τέλος της περασμένης σεζόν.

Λόγω της ποινής που επιβλήθηκε στον 32χρονο ακραίο του Ολυμπιακού, οι «ερυθρόλευκοι» θα ψάξουν για άλλον παίκτη, προκειμένου να τον αντικαταστήσουν, όπως αναφέρει το gazzetta.gr.

To χρονικό της υπόθεσης Κουμεντάκη

Θυμίζουμε οτι το... κουβάρι της υπόθεσης Κουμεντάκη είχε αρχίσει να ξετυλίγεται στις αρχές Ιουνίου, όταν και έγινε γνωστό οτι υπήρξε θετικό δείγμα σε έλεγχο που έκανε ο ΕΟΚΑΝ κατά την διάρκεια των τελικών της Volley League, μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, εξετάστηκαν όλα τα δείγματα που πάρθηκαν από τον 32χρονο ακραίο και αφού βγήκαν θετικά, αποφασίστηκε το μέγεθος της ποινής, η οποία ορίστηκε στα 4 χρόνια.

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, αν τελικά εξαντληθεί όλο το χρονικό διάστημα αυτό, είναι πολύ πιθανό να αναγκαστεί να εγκαταλείψει τους αγωνιστικούς χώρους.

