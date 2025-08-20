Ποιος είναι ο άνδρας που βρίσκεται στο σήμα της Πάφου

Η Πάφος την Τρίτη (19/8) πήρε ένα σπουδαίο διπλό στο Βελιγράδι με 1-2 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και πλέον βρίσκεται ένα βήμα από την είσοδό της στο League Phase του Champions League! Μια ομάδα που μετράει μόλις 11 χρόνια ιστορία, βάλθηκε να τρελάνει όλη την Ευρώπη και ανάγκασε όλους τους Έλληνες να ρίξουν ακόμα μια καλή ματιά στο κυπριακό ποδόσφαιρο που όλο και ανεβαίνει.

Ωστόσο, μια απορία που είχαν αρκετοί βλέποντάς την, ήταν «Ποιος είναι αυτός ο άνδρας που βρίσκεται στο έμβλημα;». Όφειλες να το γνωρίζεις θα σου πούμε εμείς, αλλά και πάλι κανένα πρόβλημα, εμείς είμαστε εδώ για να σου λύσουμε κάθε απορία και να σου εξιστορήσουμε περιληπτικά την ιστορία του Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Ενός αγωνιστή που δεν φοβήθηκε τον θάνατο, τον κοίταξε κατάματα και απαγχονίστηκε για τα πιστεύω του.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

