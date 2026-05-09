Ποιος είναι ο Μάρκους Φόστερ που υπογράφει στον ΠΑΟΚ και έχει παίξει στον Παναθηναϊκό

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην πρώτη μεταγραφή της... εποχής Τρινκέρι καθώς φέρεται να είναι μία ανάσα από την απόκτηση του Αμερικανού Μάρκους Φόστερ.
Ο 30χρονος Marcus Foster μόνο άγνωστος δεν είναι στο ελληνικό κοινό καθώς μας πρωτοσυστήθηκε πριν από έξι χρόνια και συγκεκρικέμα το 2020 ότα ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Στους «πράσινους» ωστόσο δεν μακροημέρευσε καθώς έπαιξε μόλις σε 10 παιχνίδια πρωταθλήματος (5,3 πόντοι, 1,7 ριμπ., 1,5 ασ.) πριν αποχωρήσει για την Τουρκία και την Τουρκ Τέλεκομ.
Το 2022 ήρθε και πάλι στην Ελλάδα για να ανεισχύσει τον Προμηθέα στα πλέι οφ του πρωταθλήματος. Έπαιξε σε 10 ματς με τους Πατρινούς μετρώντας 12,5 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά παιχνίδι.
Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, βοηθώντας την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη προς την κορυφή του EuroCup, ενώ φέτος προέρχεται από την Ιαπωνία, έχοντας μ.ό. 15,8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ ανά αγώνα, με την Άλβαρκ Τόκιο.
