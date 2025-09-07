Μενού

Πολωνία - Βοσνία LIVE: Η αναμέτρηση για τα νοκ άουτ του Ευρωμπάσκετ

Συνέχεια στη φάση των «16» του Eurobasket 2025 με Πολωνία - Βοσνία LIVE στις 12μ.

Πολωνία - Βοσνία LIVE
Ο Γιουσούφ Νούρκιτς στο Ευρωμπάσκετ | FIBA
Με την αναμέτρηση Πολωνία - Βοσνία αρχίζει το πρόγραμμα της Κυριακής (7/9) για τη φάση των «16» στο EuroBasket 2025. Από το αυτό το ζευγάρι θα κριθεί το 5ο εισιτήριο ενώ η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά την Τουρκία. Το παιχνίδι στη Ρίγα, αρχίζει στις 12:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start. Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα.

Στα προημιτελικά βρίσκονται ήδη τέσσερις ομάδες.  Η Τουρκία που νίκησε δύσκολα τη Σουηδία, η Γερμανία που επιβλήθηκε της Πορτογαλίας, η Λιθουανία που άφησε εκτός συνέχειας την οικοδέσποινα Λετονία και βέβαια η Φινλανδία που έκανε την έκπληξη αποκλείοντας τη Σερβία.

Πολωνία - Βοσνία LIVE

Η Πολωνία, μία από τις εκπλήξεις της διοργάνωσης, τερμάτισε 2η στον Δ' όμιλο, με ρεκόρ 3-2, επικρατώντας στην ισοβαθμία με τη Σλοβενία και το Ισραήλ που είχαν το ίδιο ρεκόρ. Από την άλλη πλευρά, οι Βόσνιοι, είχαν επίσης ρεκόρ 3-2, στον Γ' όμιλο, νικώντας και την Ελλάδα, αλλά βρέθηκαν στην 3η θέση.

Eurobasket: Το πρόγραμμα της φάσης των «16»

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πολωνία - Βοσνία LIVE 12:00 
Γαλλία - Γεωργία 15:15 
Ιταλία - Σλοβενία 18:30 
Ελλάδα - Ισραήλ 21:45 

 

