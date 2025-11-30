Μενού

Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76: Με 2 στα 2 «βουρ» για πρωτιά στον όμιλο

Η Εθνική Ελλάδας επικράτησε της Πορτογαλίας με 68-76 και έκανε το 2/2 στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

Reader symbol
Newsroom
Πορτογαλία - Ελλάδα
Πορτογαλία - Ελλάδα | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Η Εθνική Ελλάδας έκανε το 2/2 στο πρώτο «παράθυρο» των προκριματικών, επκρατώντας με 68-76 της Πορτογαλίας, και πλέον είναι ανοιχτός ο δρόμος για την πρωτιά του 2ου ομίλου της 1ης φάσης.

Η ελληνική ομάδα είχε 18 προσπάθειες για δίποντο και 36 για τρίποντο, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να πραγματοποιεί νέα σπουδαία εμφάνιση στο «παράθυρο» του Νοεμβρίου, τον Κώστα Παπανικολάου να είναι κομβικός και τους Σαμοντούροφ και Μήτρου-Λονγκ να έχουν σημαντική συνεισφορά στο διπλό της Εθνικής.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ