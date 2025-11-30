Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76: Με 2 στα 2 «βουρ» για πρωτιά στον όμιλο

Η Εθνική Ελλάδας έκανε το 2/2 στο πρώτο «παράθυρο» των προκριματικών, επκρατώντας με 68-76 της Πορτογαλίας, και πλέον είναι ανοιχτός ο δρόμος για την πρωτιά του 2ου ομίλου της 1ης φάσης.
Η ελληνική ομάδα είχε 18 προσπάθειες για δίποντο και 36 για τρίποντο, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να πραγματοποιεί νέα σπουδαία εμφάνιση στο «παράθυρο» του Νοεμβρίου, τον Κώστα Παπανικολάου να είναι κομβικός και τους Σαμοντούροφ και Μήτρου-Λονγκ να έχουν σημαντική συνεισφορά στο διπλό της Εθνικής.
