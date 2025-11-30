Πορτογαλία - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Εθνική ομάδα μας αναχώρησε το πρωί του Σαββάτου για την Πορτογαλία, όπου την Κυριακή (30/11, 19:00) θα αντιμετωπίσει τη γηπεδούχο ομάδα στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ το ματς θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ταξίδεψε από το «Ελ. Βενιζέλος» με στόχο να πετύχει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του πριν μπει στη συνέχεια των υποχρεώσεών του με ανεβασμένη ψυχολογία.
Στην αποστολή βρίσκονται οι: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Περσίδης.
