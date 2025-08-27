Μενού

Πορτογαλία - Τσεχία 62-50: Νίκη έκπληξη σε ματς παρωδία

Νίκη της Πορτογαλίας επί της Τσεχίας με 62-50 σε ένα κάκιστο ματς.

Πορτογαλία - Τσεχία
Πορτογαλία - Τσεχία για το Ευρωμπάσκετ 2025 | ΑΠΕ-ΜΠΕ/TOMS KALNINS
Η Πορτογαλία, σε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια σε EuroBasket, επικράτησε της Τσεχίας με 62-50.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Πορτογάλοι ανέβασαν τη διαφορά για να τελειώσει το ματς στο +12.

Οι Τσέχοι υπέπεσαν σε 19 λάθη και το πλήρωσαν ακριβά.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Νέμιας Κέτα, με τονφόργοπυορντ των Σέλτικς να σταματά στους 23 πόντους και στα 18 ριμπάουντ.

Για την Τσεχία, που σούταρε με το φτωχό 29% εντός παιδιάς, ο Βιτ Κρέιτσι των Ατλάντα Χοκς είχε 10 πόντους, όλους από το πρώτο δεκάλεπτο.

Τα δεκάλεπτα: 10-13, 29-32, 40-45, 50-62

