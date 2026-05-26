Πώς ο Στιβ Κώτης έγινε ο πρώτος θεός του bodybuilding

H ζωή του αθλητή Στίβ Κώτη ποτέ δεν ήταν εύκολη. Παιδί μεταναστών από την Ελλάδα (πιθανότατα από την Κω ή από τη Χίο) στις ΗΠΑ, ο Κώτης από μικρός ασχολήθηκε με αυτό που αγαπούσε περισσότερο, το πώς να αποκτήησει ένα σώμα δυνατο, για να μπορεί να υπερασπιζεται τον εαυτό του στους δρόμους των αμερικάνικων μητροπόλεων.

Σύντομα, η διάθεση του για άπειρες ώρες δουλειάς στο γυμναστήριο, τον έφερε στο διαγωνισμό bodybuilding, Mr Teen America. O Κώτης πήγε με άγνοια κινδύνου και αναμετρήθηκε με δεκάδες παιδιά από όλη την Αμερική για τον τίτλο εκείνου που ενσαρκώνει τη δύναμη της νέας Αμερικής. Κέρδισε δύο φορές τον τίτλο, το 1963 και το 1964.

Η αμερικάνικη κυβέρνηση είδε δυνατότητες επάνω του, σχεδόν αμέσως. Ο Κώτης περιόδευσε στο εξωτερικο, ως πρέσβης προγραμμάτων για την γυμναστική και την ευζωία. Η εμφάνιση του στην Βρετανία το 1964, όταν και συνέβαλε στην καθίερωση της γυμναστικής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σχολείων, δεν πέρασε απαρατήρητη. Οι μαθητές τον κοίταζαν με δέος, άλλωστε δεν είχαν ξαναδεί συνομήλικο τους με τέτοιο σώμα, ενώ εκείνος απορούσε τι το περίεργο βλέπουν.

Σύμφωνα με το myheritage.com, ο Κώτης έζησε στις ΗΠΑ ως το 1988, έκανε πέντε παιδιά και είχε μια πολύ ευτυχισμένη ζωή. Η εικόνα του, ανάμεσα σε γυμνασιόπαιδα της Βρετανίας να τον κοιτούν με το στόμα ανοικτό, σημάδεψε την πορεία της ζωής του.