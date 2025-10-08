Πόσα πρωταθλήματα Ιταλίας πήρε με τη Νάπολι ο Ντιέγκο Μαραντόνα

H μετακίνηση του Ντιέγκο Μαραντόνα στη Νάπολι, το καλοκαίρι του 1984 ανέτρεψε πλήρως τα δεδομένα, όχι μόνο στο καμπονάτο, αλλά συνολικά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Παράλληλα, η άφιξή του άλλαξε ριζικά την ιστορία της ομάδας και την ταυτότητα της πόλης. Για τους Ναπολιτάνους, ο Μαραντόνα δεν ήταν απλώς ποδοσφαιριστής, έγινε σύμβολο κοινωνικής δικαίωσης απέναντι στην κυριαρχία των πλουσιότερων, βόρειων πόλεων της Ιταλίας.

Η μεταγραφή του έφτασε τα 13 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό-ρεκόρ για την εποχή, ενώ η παρουσίασή του στο Στάδιο Σαν Πάολο (σήμερα ονομάζεται Stadio Diego Armando Maradona) έγινε στις 5 Ιουλίου 1984, μπροστά σε πάνω από 70.000 οπαδούς που γέμισαν τις εξέδρες.

Πόσα πρωταθλήματα πήρε με τη Νάπολι ο Μαραντόνα

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Ιταλίας (Serie A) με τη Νάπολι:

1986-87, το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία του συλλόγου,

1989-90, το δεύτερο και τελευταίο της «χρυσής εποχής» του Μαραντόνα.

Μαζί με αυτά, η Νάπολι κατέκτησε και άλλα τρόπαια εκείνη την περίοδο: το Κύπελλο Ιταλίας (Coppa Italia) το 1987, το Κύπελλο UEFA το 1989 και το Supercoppa Italiana το 1990.

Ήταν η εποχή που η πόλη της Νάπολης -για πρώτη φορά- ένιωθε ότι «πήρε εκδίκηση» από το ποδοσφαιρικό κατεστημένο του Βορρά.