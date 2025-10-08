Πόσα πρωταθλήματα Ιταλίας πήρε με τη Νάπολι ο Ντιέγκο Μαραντόνα

H μετακίνηση του Ντιέγκο Μαραντόνα στη Νάπολι, το καλοκαίρι του 1984 ανέτρεψε πλήρως τα δεδομένα, όχι μόνο στο καμπονάτο, αλλά συνολικά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
Παράλληλα, η άφιξή του άλλαξε ριζικά την ιστορία της ομάδας και την ταυτότητα της πόλης. Για τους Ναπολιτάνους, ο Μαραντόνα δεν ήταν απλώς ποδοσφαιριστής, έγινε σύμβολο κοινωνικής δικαίωσης απέναντι στην κυριαρχία των πλουσιότερων, βόρειων πόλεων της Ιταλίας.
Η μεταγραφή του έφτασε τα 13 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό-ρεκόρ για την εποχή, ενώ η παρουσίασή του στο Στάδιο Σαν Πάολο (σήμερα ονομάζεται Stadio Diego Armando Maradona) έγινε στις 5 Ιουλίου 1984, μπροστά σε πάνω από 70.000 οπαδούς που γέμισαν τις εξέδρες.
Πόσα πρωταθλήματα πήρε με τη Νάπολι ο Μαραντόνα
Ο Ντιέγκο Μαραντόνα κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Ιταλίας (Serie A) με τη Νάπολι:
- 1986-87, το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία του συλλόγου,
- 1989-90, το δεύτερο και τελευταίο της «χρυσής εποχής» του Μαραντόνα.
Μαζί με αυτά, η Νάπολι κατέκτησε και άλλα τρόπαια εκείνη την περίοδο: το Κύπελλο Ιταλίας (Coppa Italia) το 1987, το Κύπελλο UEFA το 1989 και το Supercoppa Italiana το 1990.
Ήταν η εποχή που η πόλη της Νάπολης -για πρώτη φορά- ένιωθε ότι «πήρε εκδίκηση» από το ποδοσφαιρικό κατεστημένο του Βορρά.
- Οι τέσσερις άνθρωποι του Τσίπρα, οι αποστάσεις στο Ωδείο και οι ψυχραμένοι βιομήχανοι
- Το πρώτο πόρισμα της Nielsen: Αυτό είναι το κανάλι που προσπέρασε το MEGA στην κορυφή της τηλεθέασης
- Επιστρέφει στη ΝΔ ο Δημήτρης Κυριαζίδης: Είχε τεθεί εκτός ΚΟ μετά το σχόλιο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου
- Η συγκλονιστική ομιλία - «φωτιά» του Κολοκοτρώνη «προς τους νέους» στην Πνύκα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.