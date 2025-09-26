Πότε είναι το επόμενο ματς του Παναθηναϊκού στο Europa League και με ποιον αντίπαλο

Ο Παναθηναϊκός, μετά το ματς με τη Γιανγκ Μπόιζ, μετρά αντίστροφα για το δεύτερο παιχνίδι του στη league phase του Europa League.

Αντίπαλος για το «τριφύλλι» είναι η ολλανδική Γκόου Αχέντ Ιγκλς, με τον αγώνα να διεξάγεται στο ΟΑΚΑ, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 19:45.

Η ολλανδική ομάδα κατέκτησε πέρυσι το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας της ενώ κάνει φέτος την παρθενική της εμφάνιση στη διοργάνωση της UEFA.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:

2 Οκτωβρίου 2025: Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς

23 Οκτωβρίου 2025 Φέγενορντ - Παναθηναϊκός

6 Νοεμβρίου 2025 Μάλμε - Παναθηναϊκός

27 Νοεμβρίου 2025 Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς

11 Δεκεμβρίου 2025 Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν

22 Ιανουαρίου 2026 Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός

29 Ιανουαρίου 2026 Παναθηναϊκός - Ρόμα

Knock-out Europa League

Φάση Ημερομηνίες

Playoffs 19–26 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός 20 Μαΐου 2026