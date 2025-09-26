Πότε είναι το επόμενο ματς του Παναθηναϊκού στο Europa League και με ποιον αντίπαλο

Ο Παναθηναϊκός, μετά το ματς με τη Γιανγκ Μπόιζ, μετρά αντίστροφα για το δεύτερο παιχνίδι του στη league phase του Europa League.
Αντίπαλος για το «τριφύλλι» είναι η ολλανδική Γκόου Αχέντ Ιγκλς, με τον αγώνα να διεξάγεται στο ΟΑΚΑ, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 19:45.
Η ολλανδική ομάδα κατέκτησε πέρυσι το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας της ενώ κάνει φέτος την παρθενική της εμφάνιση στη διοργάνωση της UEFA.
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:
- 2 Οκτωβρίου 2025: Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς
- 23 Οκτωβρίου 2025 Φέγενορντ - Παναθηναϊκός
- 6 Νοεμβρίου 2025 Μάλμε - Παναθηναϊκός
- 27 Νοεμβρίου 2025 Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς
- 11 Δεκεμβρίου 2025 Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν
- 22 Ιανουαρίου 2026 Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός
- 29 Ιανουαρίου 2026 Παναθηναϊκός - Ρόμα
Knock-out Europa League
Φάση Ημερομηνίες
Playoffs 19–26 Φεβρουαρίου 2026
Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός 20 Μαΐου 2026
- Από το Μέγαρο των Ηλυσίων στη φυλάκιση: Η ζωή γεμάτη σκάνδαλα του διεφθαρμένου Νικολά Σαρκοζί
- Πάρις Ρούπος: Η απάντηση μετά την απόλυση - «Θα κινηθώ νομικά κατά του Μπογδάνου»
- Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δυο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας» - Το όλο νόημα βίντεο
- Η δεύτερη παραίτηση σε πρωινή εκπομπή είναι γεγονός: Γιατί «τελείωσε» ο αρχισυντάκτης της Καινούργιου;
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.