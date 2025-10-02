Μενού

Πού ήταν πέρυσι ο Ντόρσει; Πού θα χωρέσει ο Τολιόπουλος;

Ο Νίκος Παπαδογιάννης άνοιξε το ψαλτήρι του και έπιασε στο στόμα του Τάιλερ Ντόρσει και Βασίλη Τολιόπουλο.

Τάιλερ Ντόρσεϊ
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο ματς Μπασκόνια - Ολυμπιακός | Εurokinissi
Μέσα από την εκπομπή του Gazzetta, Gazz Floor powered by Novibet, ο Νίκος Παπαδογιάννης άνοιξε το ψαλτήρι του και... αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Μίλησε για το πού ήταν πέρυσι ο γκαρντ του Ολυμπιακού ενώ εξέφρασε την απορία του ως προς το πού θα μπορούσε να χωρέσει ο Βασίλης Τολιόπουλος στη φετινή ομάδα του Παναθηναϊκού, πλάι στους υπόλοιπους γκαρντ των «πρασίνων».

