Πού ήταν πέρυσι ο Ντόρσει; Πού θα χωρέσει ο Τολιόπουλος;

Μέσα από την εκπομπή του Gazzetta, Gazz Floor powered by Novibet, ο Νίκος Παπαδογιάννης άνοιξε το ψαλτήρι του και... αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Βασίλη Τολιόπουλο.
Μίλησε για το πού ήταν πέρυσι ο γκαρντ του Ολυμπιακού ενώ εξέφρασε την απορία του ως προς το πού θα μπορούσε να χωρέσει ο Βασίλης Τολιόπουλος στη φετινή ομάδα του Παναθηναϊκού, πλάι στους υπόλοιπους γκαρντ των «πρασίνων».
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Το σκάνδαλο που καίει την Κοβέσι, η συμφωνία του Τάκη με τα σούπερ μάρκετ και ο Τσίπρας στη Σορβόνη
- Τουρίστριες αγανακτούν στο TikTok για τους Έλληνες: «Είναι φυσιολογικό εδώ να μάς κοιτάτε επίμονα;»
- Γιάννης Μπέζος: «Αυτά είναι κονσομασιόν, αμερικανιές της πλάκας, η κακή εκδοχή της σόουμπιζ»
- Στα 2,5 εκατ. ευρώ πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου στην Άνοιξη: Τι λέει η κόρη του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.