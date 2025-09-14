Μενού

Πού θα δείτε τα φιλικά του Παναθηναϊκού στην Αυστραλια: Οι αντίπαλοι, οι μέρες και οι ώρες μετάδοσης

Δείτε που θα παρακολουθήσετε τους αγώνες που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στην Αυστραλία.

Reader symbol
Newsroom
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Φάση από αγώνα Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού | INTIME/ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μόλις λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του στην Euroleague και στη Stoiximan GBL, θα βρεθεί στην Αυστραλία ώστε να δώσει φιλικούς αγώνες.

Πιο συγκεκριμένα, θα αναμετρηθεί αρχικά με την Παρτίζαν Βελιγραδίου, την Πέμπτη (18/9) στις 12:30, αγώνας ο οποίος θα μεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά από το ΕΡΤ World. Στη συνέχεια, το σύνολο του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει τους 36ers της Αδελαΐδας, παιχνίδι το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (21/9) και θα μεταδοθεί επίσης από την κρατική τηλεόραση.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ