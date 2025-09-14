Πού θα δείτε τα φιλικά του Παναθηναϊκού στην Αυστραλια: Οι αντίπαλοι, οι μέρες και οι ώρες μετάδοσης

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μόλις λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του στην Euroleague και στη Stoiximan GBL, θα βρεθεί στην Αυστραλία ώστε να δώσει φιλικούς αγώνες.

Πιο συγκεκριμένα, θα αναμετρηθεί αρχικά με την Παρτίζαν Βελιγραδίου, την Πέμπτη (18/9) στις 12:30, αγώνας ο οποίος θα μεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά από το ΕΡΤ World. Στη συνέχεια, το σύνολο του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει τους 36ers της Αδελαΐδας, παιχνίδι το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (21/9) και θα μεταδοθεί επίσης από την κρατική τηλεόραση.

