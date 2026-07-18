Πουλακίδας: Νέα εξαιρετική εμφάνιση από τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ

Την ώρα που ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο ραντάρ του τον Τζον Πουλακίδα, εκείνος συνεχίζει να «κυνηγάει» το όνειρο του NBA προσθέτοντας μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση στο ενεργητικό του.
Για άλλο ένας παιχνίδι στο Summer League του Λας Βέγκας, ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ ήταν από εκείνος που ξεχώρισαν και έκαναν την διαφορά στους Μάβερικς, οι οποίοι επικράτησαν εύκολα των Νιου Γιορκ Νικς με 110-88.
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