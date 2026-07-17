Στην Οδύσσεια, όπως είναι αναμενόμενο, την παράσταση κλέβει πάντα ο Οδυσσέας. Άλλωστε, θα ήταν παράλογο να συνέβαινε το αντίθετο, να έμπαινε δηλαδή ο πρωταγωνιστής σε δεύτερη μοίρα. Κάπου εκεί όμως, μέσα στους στίχους και τα πρόσωπα που παρελαύνουν, υπάρχει και ο Ελπήνωρ, ένα όνομα που λογικά δεν το θυμόμαστε από τα σχολικά χρόνια.

Ποιος είναι ο χαρακτήρας που μέθυσε και σκοτώθηκε

Πολύ πριν το «Life fast, die young», οι σύντροφοι του Οδυσσέα στο έργο ενσαρκώνουν αυτό ακριβώς. Στο ίδιο πλαίσιο, βρέθηκε και ο Ελπήνωρ, ένας από τους πολλούς συντρόφους του ήρωα που είναι το ακριβώς αντίθετό του. Σύμφωνα με την ομηρική διήγηση, ο Ελπήνωρ δεν ήταν ιδιαίτερα ευφυής ούτε δυνατός αλλά κατάφερνε πάντα να επιβιώνει. Όταν ο Οδυσσέας έφτασε στο νησί της Κίρκης, η μάγισσα τους έκανε όλους γουρούνια. Όταν τους επανέφερε στην ανθρώπινη μορφή τους, αποφάσισαν να φύγουν και έστησαν ένα γλέντι.

Αναπαράσταση της καθόδου του Οδυσσέα στον Άδη και της συνάντησης με τον Ελπήνορα | Wikipedia

Ο Ελπήνωρ μέθυσε και αποκοιμήθηκε στη στέγη του παλατιού της Κίρκης. Κατά την αναχώρηση, οι σύντροφοι του τον αναζητούσαν και φώναζαν το όνομά του. Εκείνος ξύπνησε αλλά είχε ξεχάσει πού βρισκόταν και κάνοντας ένα βήμα, έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε. Όχι και πολύ ηρωικός θάνατος. Οι σύντροφοί του φεύγουν χωρίς να γνωρίζουν τι απέγινε, μέχρι που ο Οδυσσέας τον συναντά στον Άδη και ύστερα από προτροπή του νεκρού, επιστρέφει για να τον κηδέψει.

Ένας αντιήρωας που αγάπησε η παγκόσμια λογοτεχνία

Μπορεί η ιστορία του Ελπήνορα να μας φαίνεται επιφανειακή, ένα αδιάφορο σημείο μπροστά στη μεγαλειώδη πλοκή του έπους, όμως είναι συμβολική και γι' αυτό σημαντική. Είναι ένα είδος συνδέσμου ανάμεσα στον κόσμο των νεκρών και των ζωντανών, μια τραγική φιγούρα που χάνει τη ζωή από μια απερισκεψία. Μπροστά στον πολυμήχανο Οδυσσέα, ο Ελπήνωρ φαίνεται ανόητος. Ίσως γι' αυτό να συγκίνησε ανθρώπους σαν τον Γιώργο Σεφέρη που στη μορφή του είδε τους άταφους νεκρούς του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Για άλλους όπως ο Έζρα Πάουντ όμως, ο Ελπήνωρ συμβόλιζε την ηθική έκπτωση και την πνευματική ανανδρία του σύγχρονου κόσμου. Είναι φοβερό πως μια μορφή που ο Όμηρος χρησιμοποιεί για την πλοκή περιθωριακά, έχει καταφέρει να μεταμορφωθεί σε ένα είδος αντιήρωα και να προκαλεί διαφορετικές σκέψεις και ερμηνείες παρόλο που ήταν ένας κομπάρσος δίπλα στον πρωταγωνιστή.