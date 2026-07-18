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Γιατί ο Κηφισός θα έχει μόνο μία λωρίδα τη νύχτα: Μέχρι πότε θα κρατήσει το κυκλοφοριακό χάος

Κυκλοφοριακό πρόβλημα ακόμα και πέρα από το συνηθισμένο αναμένεται να αντιμετωπίσει ο Κηφισός, καθώς πολλαπλές λωρίδες της κεντρικής λεωφόρου θα κλείνουν τη νύχτα.

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Κίνηση στον Κηφισό
Κίνηση στον Κηφισό | Eurokinissi
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Κυκλοφοριακό πρόβλημα ακόμα και πέρα από το συνηθισμένο αναμένεται να αντιμετωπίσει ο Κηφισός, καθώς πολλαπλές λωρίδες της κεντρικής λεωφόρου θα κλείνουν τη νύχτα από εδώ και πέρα, για συγκεκριμένο διάστημα.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφοριακή ρύθμιση θα γίνει στο ύψος της Λυκόβρυσης, όπου θα μειωθούν οι λωρίδες κυκλοφορίας του από τρεις σε μόνο μία, λόγω εργασιών, που θα διεξάγονται καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.

Τα έργα θα διαρκούν κάθε νύχτα από τις 22.00 έως τις 06.00 της επόμενης ημέρας, ενώ η στένωση για γίνει με μετατόπιση προς τη δεξιά, και θα καταλαμβάνει και τη ΛΕΑ.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να μείνουν σε ισχύ μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ θα παραμείνουν ακόμα και την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου.

 

 

 

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