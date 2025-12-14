Πουρζιτίδης στο Gazzetta: «Μας έδιναν να φάμε τα απομεινάρια, μια μέρα μας έφεραν ρύζι με κόκαλα»

Έκανε το βήμα για το εξωτερικό, νωρίς. Όμως, οι εικόνες που είχε προλάβει να αποτυπώσει στο μυαλό του από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, ήταν αρκετές για να κατανοήσει, με τον πιο σκληρό τρόπο ίσως, πως αυτή ήταν η σοφότερη επιλογή.

Ο Μάριος Πουρζιτίδης έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στον Πλατανιά, όμως, από τα όσα έζησε όντας ακόμα στην ακαδημία της κρητικής ομάδας, απογοητεύουν και τον πλέον ρομαντικό. Αποτελούν την πιο τρανή απόδειξη πως αν κανείς φύγει από το κορυφαίο επίπεδο του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, συναντά «τέρατα». Το γιατί, θα το διαπιστώσετε διαβάζοντας τις γραμμές που ακολουθούν.

Ο 26χρονος αμυντικός μιλάει στο Gazzetta, από την Πράγα, από όπου και βρίσκεται πλέον, παίζοντας για την Ντούκλα. Ξετυλίγει το κουβάρι της καριέρας του, ξεκινώντας από τα πρώτα του βήματα και το πέρασμά του από την ακαδημία του Άρη. Μιλάει για τα όσα έζησε από την ημέρα που πάτησε το πόδι του στην Κρήτη και στα Χανιά και φτάνει ως τα σκαλοπάτια που ανέβηκε στην Τσεχία.

