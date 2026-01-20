Μενού

Premier League: Ο Κωστούλας έπαθε... Ελ Κααμπί και σκόραρε με μυθικό ψαλιδάκι

Ο Mπάμπης Κωστούλας έπαθε... Ελ Κααμπί και ισοφάρισε στο 90+1' του αγώνα της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ, με αδιανόητο ψαλίδι.

Τι έκανες εκεί ρε Μπάμπη! Ο Μπάμπης Κωστούλας έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην αναμέτρηση της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ, με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 22ης αγωνιστικής της Premier League.

Ενώ όλα έμοιαζαν να είχαν πάρει τον δρόμο τους στο παιχνίδι, με το γκολ-πέναλτι του Ταβερνίερ από το 32', ο Έλληνας επιθετικός με τρομερό ψαλιδάκι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων «έσωσε την παρτίδα» για την Μπράιτον, χαρίζοντάς της το βαθμό στο «Αμεξ», με το τελικό 1-1.

Ήταν το δεύτερο γκολ του 20χρονου διεθνούς άσου με την φανέλα της Μπράιτον στο πρωτάθλημα και αυτό το πέτυχε ως αλλαγή, μιας και ήρθε από τον πάγκο στο 77' αντί του Ντάνι Γουέλμπεκ.

